بها شحن كهربائي..وزير البترول يفتتح محطة تموين الوقود المتكاملة بالعباسية

افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية محطة تموين الوقود المتكاملة بمنطقة العباسية بعد تطويرها لتؤدى المحطة خدمات تموين السيارات بالغاز الطبيعى والوقود السائل ( بنزين ٩٢ ، ٩٥) والشحن الكهربائى وفق أحدث النظم العالمية .

وتحمل المحطة علامة شركتي غازتك وإينى الإيطالية ، وأكد الملا خلال الافتتاح أن الخطة القومية التى يتم تنفيذها حالياً للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات تأتى تحت مظلة المبادرة الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا المجال لتوفير خدمات متميزة للمواطنين تحقق لهم الاستفادة الاقتصادية الكاملة وتخفيف الأعباء من خلال استخدام الغاز الطبيعى كوقود منخفض التكلفة يحقق فارق مالي كبير لمصلحة المواطن ، حيث وجه الرئيس السيسى بتحقيق الانتشار والتوسع لمحطات الغاز فى كافة المدن والطرق والمحاور للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على استخدامه.

وأضاف الوزير أن قطاع البترول تنفيذاً لمبادرة الرئيس مستمر حالياً في التوسع في هذا المجال حيث نجح في مضاعفة أعداد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى التي تقدم خدماتها حالياً لتصل إلي ٣٧٥ محطة علي مستوي الجمهورية من نحو ١٨٠ محطة فقط قبل أقل من عام ، ويستهدف تشغيل عدد غير مسبوق من هذه المحطات يصل إلي ٤٠٠ محطة جديدة خلال الفترة المقبلة في اطار خطة جارية للوصول بعدد المحطات المقدمة للخطة إلي ١٠٠٠ محطة لتحقيق الانتشار للخدمة في كافة المناطق وتحفيز المواطن والتيسير علي مستخدميها .

وأشار الملا إلى أنه يتم التعاون والتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية للاسراع بتنفيذ المبادرة الرئاسية للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات ، حيث يتم تنفيذ مبادرات حكومية في هذا الصدد بالتعاون بين وزارة البترول والبنك المركزى ووزارتى المالية والتجارة والصناعة لتوفير سيارات تعمل بالغاز الطبيعى من خلال نظام الإحلال والتجديد بالإضافة إلى التوسع فى برنامج تحويل السيارات الحالى فى مراكز التحويل التابعة لقطاع البترول والبالغ عددها أكثر من 100 مركز تحويل على مستوى الجمهورية وجارى العمل على زيادتها ، لافتاً إلى أن الزيادة المضطردة فى حجم استهلاك الغاز الطبيعى كوقود للسيارات فى السوق المحلى والتى تصل إلى 85 مليون قدم مكعب يومياً حالياً تعد بمثابة مؤشر إيجابى على زيادة وعى المواطنين واقبالهم على استخدامه بما يحقق الاستفادة للمواطنين والاقتصاد على حد سواء فى اطار التكلفة المنخفضة للغاز وترشيد استهلاك الوقود التقليدى من البنزين والسولار.

كما أكد الوزير أن شركة إينى الإيطالية شريك استراتيجي مهم لمصر وان توجهها للإستثمار فى مجال توزيع الوقود السائل بالسوق المحلى وانشاء المحطات المتكاملة يؤكد حرصها على نجاح وتطوير الشراكة الممتدة منذ الخمسينيات مع قطاع البترول كأحد أكبر الشركات العاملة فى البحث عن البترول والغاز حيث حرصت على تنويع مجالات استثماراتها فى مصر في انشطة بترولية مختلفة إيماناً منها بمناخ الاستقرار الحالى الذى تشهده مصر والذى يدعم بقوة جذب استثمارات الشركات الأجنبية الكبرى للسوق المصرى ويسهم فى تطوير الخدمات المقدمة للمواطن بشكل كبير من خلال شركات عالمية في مكانة ايني .

واستمع الوزير إلى شرح من المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس شركة غازتك أوضح فيه أن محطة العباسية هي أول محطة متكاملة تابعة للشركة يتم افتتاحها وتشغيلها في محافظة القاهرة وذلك بعد افتتاح وتشغيل محطات أخرى في بورسعيد وطنطا وبني سويف ودمياط ، مشيراً إلى أنه من المخطط لشركة غازتك خلال العام الحالي افتتاح وتشغيل عدد كبير من المحطات المتكاملة بمحافظات أسيوط وسوهاج والجيزة والإسكندرية والبحيرة وبورسعيد والإسماعيلية والأقصر ودمياط.

وأضاف أن محطة العباسية المتكاملة التي نفذت أعمال تطويرها شركة غاز مصر تعمل بطاقة تشغيلية ١٢٠٠ متر مكعب غاز في الساعة بما يؤهلها لتموين ١٨٠٠ سيارة يومياً من خلال 8 نقاط تموين ، وتوفر منتجي البنزين ٩٢ و ٩٥ من خلال 8 منافذ تموين ، علاوة على اتاحة خدمة شحن السيارات الكهربائية من خلال التسهيلات المخصصة لذلك وسداد قيمة الشحن بواسطة الكارت الممغنط أو عبر تطبيق علي الهواتف الذكية ، وتعتمد المحطة في تشغيلها على الطاقة الشمسية.

وتتميز المحطة بتصميم متطور من خلال وضع تسهيلات الغاز من ضواغط وخزانات غاز بدور علوي أعلى مظلة التموين وهو ما يتيح مساحات واسعة بالمحطات يمكن استغلالها في أنشطة مختلفة لخدمة العملاء الأمر الذي من شأنه الإسهام في تطوير البنية الأساسية لتسهيلات التموين بالغاز ودعم انتشار محطات التموين بالغاز الطبيعي ، هذا بالإضافة لتطوير الشكل الحالي لتوفير مساحة في منطقة التموين لزيادة معدلات الأمان .

حضر الافتتاح المهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( ايجاس) والمهندس احمد محمود نائب رئيس شركة ايجاس للتخطيط ومشروعات توصيل الغاز والمهندس مجدي توفيق نائب رئيس هيئة البترول لنقل وتوزيع المنتجات البترولية والمهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية وممثلي شركة ايني الايطالية .