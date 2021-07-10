الصين تسجل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الصين 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بينها 19 إصابة وافدة و7 إصابات محلية ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 6785 حالة بينها 6368 حالة خرجت من المستشفيات بعد تعافيها و417 حالة لا تزال تتلقى العلاج الطبي فيها.



وذكرت وكالة الأنباء الصينية /شينخوا/ اليوم السبت أنه وفق التقرير اليومي للجنة الصحة الوطنية الصينية فإنه لم يتم تسجيل حالات وفاة بين الحالات الوافدة.



وأعلنت اللجنة، إعطاء أكثر من 1.36 مليار جرعة من لقاحات كورونا فى جميع أنحاء الصين حتى أمس .



وفي سياق متصل، قال قوه شيوجون نائب المدير العام لإدارة الشؤون الاقتصادية الدولية بوزارة الخارجية الصينية إن الصين تبرعت لأكثر من 100 دولة ومنظمة دولية بـ 500 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والمركزات المستخدمة في تصنيع اللقاحات، وهو ما يمثل سدس الإنتاج العالمي الحالي للقاحات.



وأضاف شيوجون، لوكالة أنباء /شينخوا/، أن بكين تدعم بنشاط الدول النامية الأخرى في إنتاج اللقاحات المضادة لكورونا لتوسيع قدرة اللقاح العالمية، موضحا أن الصين استوعبت دائمًا الاحتياجات المحلية والأجنبية للقاحات المضادة لكوفيد-19، وتعارض قومية اللقاحات.

وأشار إلى أنه بمساعدة الحكومة الصينية، نفذت شركات اللقاحات الصينية إنتاجًا مشتركًا للقاحات في دول من بينها الإمارات وإندونيسيا وماليزيا والبرازيل وباكستان والمكسيك، بإنتاج تجاوز 200 مليون جرعة.



وأكد أن الصين ستواصل في المستقبل العمل مع جميع الأطراف لتعزيز التعاون في مجال اللقاحات وزيادة تحسين إمكانية الحصول على اللقاحات والقدرة على تحمل تكاليفها في البلدان النامية لتقديم مساهمة أكبر في مكافحة الوباء وتعزيز الانتعاش الاقتصادي.

