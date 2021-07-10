عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تسجل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا
كورونا

سجلت الصين 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بينها 19 إصابة وافدة و7 إصابات محلية ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 6785 حالة بينها 6368 حالة خرجت من المستشفيات بعد تعافيها و417 حالة لا تزال تتلقى العلاج الطبي فيها.


وذكرت وكالة الأنباء الصينية /شينخوا/ اليوم السبت أنه وفق التقرير اليومي للجنة الصحة الوطنية الصينية فإنه لم يتم تسجيل حالات وفاة بين الحالات الوافدة.
 

وأعلنت اللجنة، إعطاء أكثر من 1.36 مليار جرعة من لقاحات كورونا فى جميع أنحاء الصين حتى أمس .
 

وفي سياق متصل، قال قوه شيوجون نائب المدير العام لإدارة الشؤون الاقتصادية الدولية بوزارة الخارجية الصينية إن الصين تبرعت لأكثر من 100 دولة ومنظمة دولية بـ 500 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والمركزات المستخدمة في تصنيع اللقاحات، وهو ما يمثل سدس الإنتاج العالمي الحالي للقاحات.
 

وأضاف شيوجون، لوكالة أنباء /شينخوا/، أن بكين تدعم بنشاط الدول النامية الأخرى في إنتاج اللقاحات المضادة لكورونا لتوسيع قدرة اللقاح العالمية، موضحا أن الصين استوعبت دائمًا الاحتياجات المحلية والأجنبية للقاحات المضادة لكوفيد-19، وتعارض قومية اللقاحات.
وأشار إلى أنه بمساعدة الحكومة الصينية، نفذت شركات اللقاحات الصينية إنتاجًا مشتركًا للقاحات في دول من بينها الإمارات وإندونيسيا وماليزيا والبرازيل وباكستان والمكسيك، بإنتاج تجاوز 200 مليون جرعة.
 

وأكد أن الصين ستواصل في المستقبل العمل مع جميع الأطراف لتعزيز التعاون في مجال اللقاحات وزيادة تحسين إمكانية الحصول على اللقاحات والقدرة على تحمل تكاليفها في البلدان النامية لتقديم مساهمة أكبر في مكافحة الوباء وتعزيز الانتعاش الاقتصادي.
 

الصين فيروس كورونا إصابة جديدة إصابة وافدة إجمالي الإصابات لقاحات كورونا

موضوعات متعلقة

الصين تعزز إجراءات المراجعة الأمنية للاستثمارات الأجنبية في قطاعات محددة

تحالف فايزر يسعى لإقرار جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا |تفاصيل

تونس تشهد موجة وبائية غير مسبوقة لانتشار السلالات المتحورة من كورونا

ترشيحاتنا

« التعليم»: ضبط أجهزة تابلت خارج المنظومة في لجان «الثانوية العامة»

قلبي مسامح علي اللي فات.. مي حلمي تفاجئ جمهورها بهذا التصرف

ميزة جديدة ب واتساب تساعدك على قراءة الرسائل دون علم مرسلها

نقل طالبتين إلى المستشفيات بلجان القليوبية

العقبة بالأردن.. قصة حب نشأت بين البحر والجبال في 72 ساعة

بوادر الانهيار.. السفير الياباني في لبنان يشكو انقطاع الكهرباء عن بيته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل 8 ساعات من اعترافات موكا حجازي: عايزة شهرة وفلوس ومارست الرذيلة مع أصحابي

استدعاء القائمين علي امتحانات الثانوية .. أول تحرك من البرلمان بشأن تداول امتحان اللغة العربية

نجوم في المستشفى.. هاني شاكر داخل العناية المركزة.. وهذه حالة عادل إمام

بمارس الرَذِيلة بفلوس.. اعترافات موكا حجازي بعد القبض عليها (فيديوجراف)

بفستان مكشوف.. زوجة عماد متعب تثير الجدل في أحدث ظهور لها

إحالة مسئول بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للمحاكمة للاستيلاء علي أموال المعاشات

خاص بالتفاصيل.. أوجستي يوقع علي عقود تدريب الأهلي والإعلان الرسمي خلال ساعات

تعديل مفاجئ في موعد مباراة المقاصة والأهلى في الدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جدول تنظيف المنزل قبل العيد سريعا

يرجع للقرن الـ18.. رجل يعثر على مبنى من العظام والأسنان أسفل منزله|صور

بالليمون والكولا.. تلاميذ يبتكرون طرق غريبة لتزييف نتائج اختبار كورونا.. شاهد

شاهد.. شاب سعودي يتحدى لاعب فرنسي شهير على فتح باسورد هاتفه مرتين

فيديو

بمارس الرَذِيلة بفلوس.. اعترافات موكا حجازي بعد القبض عليها (فيديوجراف)

اختاره الله لي شريك حياتي .. هاجر أحمد تدخل العش الذهبي

فيديوجراف.. 5 أكاذيب في كلمة وزير الري الإثيوبي أمام مجلس الأمن

فيديو جراف| كل ما تريد معرفته حول الغرق الجاف وطرق علاجه

المزيد

ساحة رأي

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

د.أميرة مجدي تكتب: أسباب الفشل في العلاقة الزوجية والحلول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

اﻟﻤﺰﻳﺪ