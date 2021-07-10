سعفان: غلق 16 منشأة وتحرير 82 محضرأ لمنشآت مخالفة بدمياط

وزير القوي العاملة :

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة ، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة دمياط بتعيين 422 شاباً ، منهم 5 شاباً من ذوي الإحتياجات الخاصة في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل ، وبلغ المسجلين بها 1289 شاباً ، كما تم استخراج 580 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة ، فضلاً عن توفير 50 فرصة عمل .

وقال الوزير: إن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 200 منشأة بنظام الدوري والحملات ، والإعادة على 112 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 51 محضراً ، وبحث 6 شكاوى ، وتم عقد 6 ندوات توعية و خدمات عمالية ، بشركة شبانة بدمياط الجديدة ، وجمعية بشاير الخير بكفر سعد ، وجمعية رجال الأعمال بفارسكور ، وشركة سيسكو ترانس بدمياط الجديدة.

تلقى الوزير، تقريرا بذلك من منى الاطروش مدير المديرية ، أشارت فيه إلى أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر يونيو الماضي بالتفتيش على 182 منشأة ، وإعادة التفتيش على 149 منشأة أخري، وأسفر التفتيش عن تحرير 82 محضر سلامة وصحة مهنية ، وعمل 16 مذكرة غلق إداري ، وعمل 10 ندوات توعية ، فضلاً عن تلقى 24 شكوى وتم إتخاذ إجراء قانوني حيال 12 شكوى منهم ، وشكوى منها مستوفاة ، و 21 شكاوى مازالت تحت البحث والدراسة .

أما فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً وإجتماعياً حيث قامت المديرية بصرف منح بلغت 14 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية لـ 3 عمال من المسجلين بالمنظومة بواقع 2 منحة مولود ، ومنحة وفاة عامل ، وتم تسليم 300 بوليصة تأمين على الحياة لصيادين من أبناء المحافظة ، و 320 بوليصة للعمالة غير المنتظمة المسجلين.

وفى مجال التدريب المهنى ، قامت المديرية بتنفيذ 4 دورات تدريبية على مهن ( التفصيل والحياكة ، والتبريد والتكييف ، وكهرباء الإلكترونيات ) استفاد منها 39 متدربا ، بمركز التدريب المهنى بدمياط الجديدة ، ويتم تنفيذ دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة لـ 10 متدربات .

وأضافت مدير المديرية ، أنه في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 361 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.