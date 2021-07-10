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أخبار البلد

وزير القوي العاملة :

سعفان: غلق 16 منشأة وتحرير 82 محضرأ لمنشآت مخالفة بدمياط

محمد سعفان وزير القوي
محمد سعفان وزير القوي العاملة

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة ، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة دمياط بتعيين 422 شاباً ، منهم 5 شاباً من ذوي الإحتياجات الخاصة  في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى  من خلال شهادات القيد  المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل ،  وبلغ المسجلين بها 1289 شاباً ،  كما تم استخراج 580 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة ، فضلاً عن توفير 50 فرصة عمل .  

وقال الوزير: إن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 200 منشأة بنظام الدوري والحملات ، والإعادة على 112 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 51 محضراً ، وبحث 6 شكاوى ، وتم عقد 6 ندوات توعية و خدمات عمالية ،  بشركة شبانة بدمياط الجديدة ، وجمعية بشاير الخير بكفر سعد ، وجمعية رجال الأعمال بفارسكور ، وشركة سيسكو ترانس بدمياط الجديدة.

تلقى الوزير، تقريرا بذلك من منى الاطروش مدير المديرية ، أشارت فيه إلى أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت  المديرية  خلال شهر يونيو  الماضي  بالتفتيش على 182 منشأة ، وإعادة التفتيش على 149 منشأة أخري، وأسفر التفتيش عن تحرير 82 محضر سلامة وصحة مهنية ، وعمل 16 مذكرة غلق إداري ، وعمل 10  ندوات توعية ،  فضلاً عن تلقى 24 شكوى وتم إتخاذ إجراء قانوني حيال 12 شكوى منهم ، وشكوى منها مستوفاة ، و 21 شكاوى مازالت تحت البحث والدراسة  .

أما فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً وإجتماعياً حيث قامت المديرية بصرف منح  بلغت 14 ألف  جنيه للرعاية الاجتماعية لـ 3 عمال من المسجلين بالمنظومة بواقع  2 منحة مولود ، ومنحة وفاة عامل  ، وتم تسليم 300 بوليصة تأمين على الحياة لصيادين من أبناء المحافظة ، و 320 بوليصة للعمالة غير المنتظمة المسجلين.

وفى مجال التدريب المهنى ، قامت المديرية بتنفيذ  4 دورات تدريبية على مهن ( التفصيل والحياكة ، والتبريد والتكييف ، وكهرباء الإلكترونيات ) استفاد منها 39 متدربا ، بمركز التدريب المهنى بدمياط الجديدة ، ويتم تنفيذ دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة لـ 10 متدربات .

وأضافت مدير المديرية ، أنه في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 361 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي. 

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محمد سعفان وزير القوى العاملة مديرية القوي العاملة بمحافظة دمياط تعيين 422 شابا كعب العمل استخراج 580 شهادة قياس مستوى المهارة رخصة مزاولة المهنة غلق 16 منشأة وتحرير 82 محضرأ لمنشآت مخالفة بدمياط

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