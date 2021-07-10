مشروب عارضات الأزياء.. أفضل عصير منعش في الصيف لفقدان الوزن

يعتبر ماء الخيار بديلاً صحيًا لجميع المشروبات التي تتناولها عادةً في فصل الصيف ، كما أنه طريقة رائعة للتخلص من الوزن الزائد.

ووفقا لموقع “novosti”، إنه مشروب مفضل لدى عارضات الأزياء ، ولكل من يهتم بنمط حياة صحي ويريد تطهير الجسم من السموم.

بالإضافة إلى المرطبات ، فإن هذا المشروب الغني بفيتامينات A و C ينظف بشرتك من حب الشباب ويمنحها توهجًا ويساعد على تخفيف التجاعيد وترطيبها من الداخل والخارج.

المكونات:

2 لتر ماء

1 خيار كبير

طريقة التحضير

يُغسل الخيار جيدًا ويُزال الأطراف ويُقطّع إلى شرائح رفيعة مع القشر.

توضع شرائح الخيار في الماء وتبرد لفترة وجيزة في الثلاجة.

تقدم مع مكعبات الثلج وأوراق النعناع.