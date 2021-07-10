د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي قائمة اللاعبين ال 22 المقرر مشاركتهم في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية التي ستنطلق الشهر الحالي في طوكيو.

تضمنت القائمة ثلاثة لاعبين فوق السن الأولمبي هم: محمد الشناوي وأحمد حجازي ومحمود الونش.

وبدء بالفعل تجمع الفريق يوم الخميس الماضى الموافق 8 يوليو فيما سيعلن لاحقًا عن موعد سفر البعثة.

وعن لاعبو الأهلي المنضمون لقائمة المنتخب الأولمبي لـ أولمبياد طوكيو محمد الشناوي/أحمد بيكهام/ أكرم توفيق

_ ناصر ماهر/طاهر محمد طاهر/ صلاح محسن

اما عن لاعبو الزمالك المنضمون لقائمة المنتخب الأولمبي لـ أولمبياد طوكيو محمود الونش/أحمد أبو الفتوح /إمام عاشور

/محمد عبد السلام

وقال غريب اخدنا اجراء استثنائي ان لاعبي الأهلي يصلوا طوكيو يوم 19 يوليو بدلا من يوم 17 يوليو كان في تنسيق تام مع الأهلي لانه يمثل مصر ونتمنى أن يوفق في النهائي وحصد اللقب

وحاولنا خلال الأيام الماضية مع ليفربول وجالاتا سراي لضم محمد صلاح ومصطفى محمد لكن لم نحصل على موافقتهما محمد صلاح كان لديه رغبة شديدة بالتواجد معنا وأيضا مصطفى محمد لكن ما حدث كان خارج عن إرادتهما

من الواضح ان اختيارات الكابتن شوقى غريب وجهازه الفنى تؤكد على وجود ثقة كبيرة فى خط هجوم المنتخب لما يمتلك من اسماء تمتلك خبرات كبيرة قادرة على قيادة هجوم الفريق أمثال طاهر محمد طاهر وياسر ريان وناصر ماهر وصلاح محسن وعبد الرحمن مجدى ورمضان صبحى وإبراهيم عادل على عكس خط الدفاع الذى يمتلك اسماء جيدة ولكن لا تمتلك الخبرات الكافية لقيادة خط الدفاع لذلك تم الاستعانة بالثنائي احمد حجازى ومحمود الونش ومن خلفهم الحارس الدولى محمد الشناوى

وجائت قائمة منتخب مصر الأولمبى لأولمبياد طوكيو على النحو التالى ...

حراسة المرمى محمد الشناوى ومحمد صبحى ومحمود جاد

خط الدفاع احمد حجازى ومحمود الونش ومحمد عبد السلام وأسامة جلال واحمد بيكهام وكريم العراقى وكريم فؤاد واحمد ابو الفتوح .. خط الوسط

اكرم توفيق وعمار حمدى وناصر ماهر وامام عاشور.. خط الهجوم

طاهر محمد طاهر ورمضان صبحى وإبراهيم عادل وعبد الرحمن مجدى وصلاح محسن وناصر منسى واحمد ياسر ريان.

وعلى صعيد أخر علق أحمد عبدالقادر لاعب سموحة المعار من النادى الاهلى عن استبعاده من الأولمبياد:عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم.