بعد امتحان اللغة العربية.. خبير تربوي يحدد خطوات زيادة التركيز بامتحانات الثانوية العامة

الابتعاد عن المنبهات في المقدمة

مع انطلاق ماراثون الثانوية العامة في كل عام تظهر حالة من القلق والتوتر بين الطلاب، لأن تلك الفترة تحدد جزءا كبير من مستقبلهم التعليمي والجامعي، وفي هذا الشأن يستعرض "صدى البلد" عدد من النصائح بعد انتهاء امتحان اللغة العربية اليوم للشعبة العلمية، مقدمة لأولياء الأمور والطلاب لزيادة ثقتهم في أنفسهم لعبور تلك المرحلة الصعبة في حياتهم.

التركيز الشديد داخل اللجان

وفي هذا الصدد قال الدكتور مجدي حمزة الخبير التعليمي والتربوي، إنه على الطلاب التركيز بشكل كبير داخل لجنة الإمتحان و لا يشتتوا ذهنهم بأي شيء آخر، خاصة وأن نوعية أسئلة الإمتحانات لم تعد كالمعتادة في السنوات السابقة لهم، وأصبحت تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين وبالتالي يجب عليهم التركيز الشديد في الإجابات.

عدم الغش

شدد حمزة خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، على ضرورة أن يمتنع الطلاب عن الغش، لأنهم يشتتون تركيزهم فيما خارج الإمتحان، وعليهم أن يركزوا فقط على الإمتحان وأهدافهم منه، ويركزوا في أسلوب الإجابة، واختيار إجابة واحدة والتحديد عليها، وعدم اختيار أكثر من بديل.

دور أولياء الأمور

وأوضح حمزة أن دور أولياء الأمور في تلك المرحلة مهم جدا، وعليهم العمل على احتضان الطلاب وخلق لغة حوار بينهم قائمة على الإقناع بأنهم بذلوا ما في وسعهم وأن الله سيكافئ عملهم، بجانب تهيئة المنزل نفسيا لتلك المرحلة من خلال البعد عن القلق والتوتر لزيادة الطلاب على التركيز والهدوء بشكل مستمر حتى تنتهي تلك المرحلة.

القلق الطبيعي

وأضاف أنه على أولياء الأمور أن يتفهموا أنه من الطبيعي أن يكون الطالب متوتر وقلق، وبالتالي عليهم توفير بيئة منزلية مهيأة بعيدة عن المشاكل والتوتر.

الابتعاد عن المنبهات

وشدد الخبير التربوي على ضرورة أن يبتعد الطلاب عن المنبهات مثل الشاي والقهوة والنسكافية والكافيين بشكل عام، وأن يزيدوا من شرب العصائر الطبيعية، وأيضا يكثروا من أكل المكسرات مثل البندق واللوز وغيرها والتي تحتوي على "أوميجا 3" التي تساعد على زيادة نسبة التركيز.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة

كانت قد انطلق في الساعات الأولى من صباح اليوم أولى امتحانات الثانوية العامة لعام 2021، للشعبة العلمية وهو امتحان اللغة العربية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق أن الامتحان سيكون في العاشرة صباحا ولمدة 3 ساعات، مؤكدة على ضرورة حضور الطلاب قبل الامتحان بحوالي 60 دقيقة، لأن تأخير الطالب سيتم خصمه من الوقت المخصص للإجابة دون إضافة وقت.

وأوضحت الوزارة أن اللجان مجهزة بشكل كامل لاستقبال الطلاب وامتحانات الثانوية العامة، مع توفير كافة المستلزمات الطبية وتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، بجانب توفير جميع الأدوات الفنية لمكافحة الغش محذرة من أن أي محاولة للغش سيتم معاقبة صاحبها.