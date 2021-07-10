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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدينة المنصورة الجديدة

إنتهينا من 80% منها.. تفاصيل إنشاء محطة لتحلية المياه بمدينة المنصورة الجديدة

نائب المشرف على إنشاء
نائب المشرف على إنشاء مدينة المنصورة الجديدة

قال المهندس ياسر كحلة، نائب المشرف على إنشاء مدينة المنصورة الجديدة، إن محطة تحلية مياه البحر تتكلف كثيرا نظرا للمسافة والنقل، حيث يتم محاولة التوسع من المصادر الموجودة فى مصر بصفة عامة، مشيرا إلى أن المدينة تضم أول محطة تحلية مياه البحر فى محافظات الدلتا الساحلية.

وأضاف "كحلة" خلال لقاء  خاص ببرنامج "مصر بتبني" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم الانتهاء بنسبة 80% من إنشاء تلك المحطة، موضحا أن التجارب المبدئية للضخ ستبدأ فى 1/8/2021.

وتابع أنها محطة عملاقة تقدر مساحتها بحوالي 160 ألف متر مكعب فى اليوم، وبصدد الانتهاء من المرحلة الأولي التي تقدر ب 40 ألف متر مكعب فى اليوم.

وأشار إلى أنه سيكون هناك فائض، حيث يوجد استهلاكا للمياه طبقا لعدد السكان، حيث أن إكتمالهم مرتبط بالإستهلاك الخاص بهم، وذلك الفائض سيتم  إرساله للمحافظات الأخرى.

وأكد أن شبكات المرافق وحدها فى المرحلة الأولي تتعدى ال6 مليار جنيه، والمرحلة التي يتم تنفيذها بمحطة التحلية تقدر بحوالي 1.6 مليار جنيه.

 وفي نفس السياق، قالت المهندسة نورا وجيه، مدير إدارة مشروعات المنصورة الجديدة، إنه تم البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة منذ عام 2017، حيث تم مراعاة أن يكون الجزء الذى يتم العمل عليه بمساحة 2063 بالمرحلة الأولي وتم تقسيمه بأربعة مناطق، كل منطقة يوجد بها سكان متنوع، بداية من سكن مصر والإسكان الفاخر جنة والفيلات.

 

وأضافت  أنه بالنسبة لسكن مصر فيوجد 196 عمارة لكل عمارة يوجد بها 24 شقة بمساحات من 115 إلى 118 متر، موضحة أنه لأول مرة فى هيئة المجتمعات العمرانية لوجود أسانسير خارجي لسكن مصر كخدمة إضافية.

 

وتابعت أنه بالنسبة لمشروع جنة كان يوجد 468 وحدة، ووصلت نسبة انجازهم بالمدينة إلى 92% بمساحات من 100 إلى 150 متر، لافتة إلى أنه بالنسبة لسكن لكل المصريين والجديد على هيئة المجتمعات العمرانية يوجد 58 عمارة لكل عمارة 24 شقة بمساحات 94 متر لمحدودي الدخل، حيث تم مراعاة موقف للسيارات.

 

وأشارت إلى أنه يتم مراعاة جودة الإنتاج بالوحدات مع الوقت، ولكن يوجد اختلافات بتشطيبات الوجهات، متابعة أنه كان يوجد إنفراد بمدينة المنصورة الجديدة وهي إستخدام مادة مقاومة للعوامل الجوية فى تشطيبات المدينة بالكامل.

مدينة المنصورة الجديدة محطة تحلية مياة البحر استهلاكا للمياه شبكات المرافق التجارب المبدئية

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