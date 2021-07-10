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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تباين آراء طلاب الثانوية العامة حول امتحان اللغة العربية في كفر الشيخ

إحدى لجان كفر الشيخ
إحدى لجان كفر الشيخ

تباينت آراء طلاب الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ، حول امتحان اللغة العربية، مابين صعوبة بعض الأسئلة وعدم كفاية الوقت للإجابة عنها، بينما رأي البعض الآخر أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط.

 

وأشار الطلاب إلى أن امتحان اللغة العربية كان من صميم المنهج لكنه كان طويلاً بعض الشيء ويحتاج إلى وقت أكثر لمراجعة جميع الإجابات.

 

وأوضح أحد الطلاب، أن الامتحان كان متوسطاً ولم يكن به أي صعوبات سوى بعض النقاط البسيطة في النحو، والتي تحتاج إلى الطالب الذي كان يذاكر المادة جيداً لاعتماد النحو على الفهم الجيد وليس الحفظ.

 

كان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، تفقدا اليوم السبت، عدداً من لجان امتحانات الثانوية العامة، منها مدرسة على عبد الشكور للغات، ومدرسة شهيد السلام، ومدرسة الشهيد رياض، ومدرسة هشام بركات، للوقوف على سير أعمال الامتحانات والالتزام بالإجراءات الاحترازية، حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب والمراقبين، مؤكداً على حرصه الدائم لمتابعة العملية التعليمية والامتحانات بكافة مراكز ومدن المحافظة.


ووجه محافظ كفر الشيخ، بتكثيف حملات النظافة والتطهير والتعقيم قبل بدء وعقب انتهاء اللجان، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والصحية اللازمة، والالتزام بارتداء الكمامات الواقية، ومراعاة التباعد والمسافات البينية، وتوفير سبل الراحة للطلاب والملاحظين، حفاظاً على سلامتهم، مؤكداً على تفعيل بوابات التعقيم، وكوشاف الحرارة الخاصة بكل لجنة، وإنهاء كافة الإجراءات الاحترازية داخل المدارس، لتوفير الراحة لهم في جميع اللجان.

محافظ كفر الشيخ يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة ..صور

مدير أمن كفر الشيخ يتفقد محيط لجان الثانوية العامة.. صور

 

وأكد محافظ كفر الشيخ، على ضرورة التنسيق الكامل بين غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف العمليات بمديرية التربية والتعليم، والصحة، وهيئة الإسعاف، والتواصل المستمر بالغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، للإبلاغ عن أية شكاوى، واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة، موجهاً بتذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان، والمراقبين، والملاحظين، والطلاب، وتوفير جميع الخدمات لرؤساء اللجان.


جاء ذلك بحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، وخالد البربري، وكيل مديرية التربية والتعليم، والدكتور سلامه الويشي، المدير العام للتعليم العام، وتامر برهان، رئيس غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم.

 

يذكر أن 13 ألفاً و726 طالباً وطالبة يؤدون الامتحانات بكفر الشيخ في 86 لجنة ب 12 إدارة تعليمية، بأولى أيام امتحانات الثانوية العامة، في مادة اللغة العربية، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، وسط تواجد أمني خارج اللجان، وتواجد سيارة إسعاف، وتم توزيع الكمامات، وكاشف حراري، وتم فحص أجهزة التابلت.

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الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة 2021 كفر الشيخ اخبار التعليم اخبار المحافظات

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