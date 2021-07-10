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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غضب على تويتر بعد انتهاء امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

أدى طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة العربية، على البابل شيت وفق نظام التقييم الجديد حيث عبر عدد كبير من الطلاب عن غضبهم الشيد بسبب صعوبة الامتحان .

دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر #الثانوية_العامة ، وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا .

وجاءت التعليقات كالاتى ..

الامتحان صعب ومفيش وقت 

ربنا معانا فى اللى جاى 


ويؤدي اليوم 292 ألفا و852 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية الامتحانات في مادة اللغة العربية، وفق نظام التقييم الجديد بحيث يجيب الطلاب على جميع الأسئلة بنظام الاختيار من متعدد MCQ على البابل شيت بعد إلغاء جميع الأسئلة المقالية، والذي سيتم تصحيحه إلكترونيا بدون تدخل عنصر بشري.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، ضرورة تسليم كراسات المواد غير المضافة للمجموع بعد الإجابة عليها منزلياً لرؤساء اللجان ليتم تصحيحها.

وفي حال عدم التسليم سيكون تقدير الطالب (عدم اجتياز)، وسيكون على رئيس اللجنة تحرير محضر إثبات حالة للطالب الذي لم يقم بتسليم كراسات المواد التي لا تضاف للمجموع وإرسالها للجنة النظام والمراقبة المختصة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، قائمة بالمحظورات داخل لجان الامتحانات حتى لا يتعرض الطلاب للمساءلة القانونية وهي:

اختراق أو تهكير التابلت وتحميل أي تطبيقات عليه وإخراجه خارج المنظومة المؤمنة، أو اصطحاب كتاب القواعد النحوية وقصة الأيام في امتحان اللغة العربية، أو دخول لجان امتحانات الثانوية العامة بالموبايل أو اخفاء سماعات البلوتوث أو أي سماعات تستخدم في الغش، واصطحاب أي ملازم مطبوعة داخل لجان الامتحان، أو دخول لجنة الامتحان بدون ارتداء الكمامة الطبية ،وكذلك الامتناع عن تسليم كراسات المواد التي لا تضاف للمجموع.

ومحاولة الغش أو الشغب أو نشر الاسئلة والاجابات أثناء امتحانات الثانوية العامة، أو التأخر عن موعد بدء الامتحان. 

امتحانات الثانوية العامة أول بروفة لـ امتحانات الثانوية العامة 2021 امتحان اللغة العربية

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