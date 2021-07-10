عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال 24 ساعة.. السعودية تسجل 1177 إصابة جديدة بـ كورونا

الصحة السعودية
الصحة السعودية

أعلنت وزارة الصحة⁩ السعودية ، عن تسجيل (1177) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (16) حالات وفيات ، وتسجيل (1516) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (481,225) .

 

وافادت كالة الأنباء السعودية واس نقلا عن الهيئة العامة للغذاء والدواء، بأنه تم الموافقة علي تسجيل لقاح فايروس كورونا "موديرنا" (Moderna COVID -19 vaccine mRNA-1273 )، ‎وذلك بعد أن تقدمت شركة "موديرنا" بطلب الموافقة على تسجيله، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في المملكة من استيراد اللقاح واستخدامه.

لقاحات كورونا في السعودية تقارب الـ 19 مليون جرعة

الجرعة الثانية.. نداء عاجل من الصحة السعودية بشأن لقاح كورونا

‎وذكرت الوكالة السعودية، أن قرار موافقة "الهيئة" على التسجيل وإتاحة استخدام اللقاح جاء استنادًا إلى البيانات التي تقدمت بها الشركة حيث باشرت الهيئة -فور اكتمال المتطلبات- عمليات مراجعة وتقييم ملفات التسجيل من جوانب عدة، شملت تقييم بيانات الفاعلية والسلامة التي توضحها التجارب ما قبل السريرية والدراسات السريرية، كذلك التحقق من جودة اللقاح من خلال مراجعة البيانات العلمية التي تبيّن جودة التصنيع وثبات المنتج، إضافةً إلى التحقق من مراحل التصنيع والتزام المصانع بتطبيق أسس التصنيع الدوائي الجيد (GMP) حسب المعايير الدولية في الصناعة الدوائية.

 

‎وعقدت "الهيئة" اجتماعات عدة لدراسة البيانات المقدمة، شملت اجتماعات مع خبراء وعلماء مختصين محليين ودوليين، واجتماع مع الشركة وممثلها للإجابة على الاستفسارات التي قدمتها "الهيئة"، كما تم أخذ رأي الفريق العلمي الاستشاري للأمراض المعدية المُنبثق من اللجنة الاستشارية العلمية للدراسات السريرية.

 

‎وحسب نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، عقدت لجنة تسجيل شركات ومصانع الأدوية ومنتجاتها اجتماعًا لدراسة البيانات والتقارير العلمية، وبعد عرض الموضوع ومناقشته من جميع جوانبه الفنية والعلمية قررت اللجنة الموافقة على تسجيل اللقاح والسماح باستخدامه .


وأوضحت "الهيئة" أنَّه بناءً على الموافقة الصادرة اليوم ستبدأ الجهات الصحية المعنية بإجراءات الاستيراد وفق المعايير والمتطلبات الخاصة بذلك، وستقوم "الهيئة" بدورها بتحليل عينات من كل شحنة واردة من اللقاح قبل استخدامه لضمان جودته.

 

‎يُذكر أنه سبق للهيئة العامة للغذاء والدواء اعتماد لقاحات لفيروس كورونا وهي لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية ولقاح "فايزر-بيونتيك" و لقاح جونسون آند جونسون.

السعودية كورونا السعودية اصابات كورونا وفيات كورونا حالات الشفاء

موضوعات متعلقة

من ولي العهد السعودي.. الرئيس التونسي يتلقى مكالمة هامة

تفاصيل لقاء نائب وزير الدفاع السعودي ووزير الخارجية الأمريكي

ترشيحاتنا

الوقت ضيق.. انهيار وبكاء بين طالبات الثانوية بالدقهلية بسبب اللغة العربية

قبل ساعات من نهائي يورو2020.. عقوبة مالية على إنجلترا بسبب الجماهير

أحمد ناجي يكشف سر الهزيمة أمام الأهلي ويشيد بـ الهاني سليمان

على غرار ايفرجيفن.. جنوح سفينة سياحية داخل بحيرة أمريكية

وكيل وزارة الري: خطة لتأمين احتياجات مصر المائية حتى عام 2050

خلال 24 ساعة.. السعودية تسجل 1177 إصابة جديدة بـ كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خبير جيولوجي: سد النهضة صنف دوليا ضمن المشاريع الأكثر خطورة.. واحتمالات انهياره واردة

نجوم في المستشفى.. هاني شاكر داخل العناية المركزة.. وهذه حالة عادل إمام

بفستان مكشوف.. زوجة عماد متعب تثير الجدل في أحدث ظهور لها

تفاصيل 8 ساعات من اعترافات موكا حجازي: عايزة شهرة وفلوس ومارست الرذيلة مع أصحابي

استدعاء القائمين علي امتحانات الثانوية .. أول تحرك من البرلمان بشأن تداول امتحان اللغة العربية

قرار جديد من الأطباء.. تطورات الحالة الصحية لـ هاني شاكر

تحذير شديد من الوباء القادم .. ومطالب بتحرك دولي عاجل

تعليق ساخر من خالد الغندور على تعاقد الأهلي مع مدرب الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية لدولة اليونان

جدول تنظيف المنزل قبل العيد سريعا

يرجع للقرن الـ18.. رجل يعثر على مبنى من العظام والأسنان أسفل منزله|صور

بالليمون والكولا.. تلاميذ يبتكرون طرق غريبة لتزييف نتائج اختبار كورونا.. شاهد

فيديو

بمارس الرَذِيلة بفلوس.. اعترافات موكا حجازي بعد القبض عليها (فيديوجراف)

اختاره الله لي شريك حياتي .. هاجر أحمد تدخل العش الذهبي

فيديوجراف.. 5 أكاذيب في كلمة وزير الري الإثيوبي أمام مجلس الأمن

فيديو جراف| كل ما تريد معرفته حول الغرق الجاف وطرق علاجه

المزيد

ساحة رأي

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ