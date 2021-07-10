أحمد ناجي يكشف سر الهزيمة أمام الأهلي ويشيد بـ الهاني سليمان

كشف أحمد ناجي مدرب حراس مرمى فريق سموحة عن سر هزيمة الفريق بـ رباعية نظيفة امام الاهلي في اطار مباريات الدوري المصري.

وأكد ناجي في تصريحات لـ قناة “ اون تايم سبورت ” أن سيناريو المباراة كان جيد لحين اول خطأ دفاعي من سموحة مما ادي لانهيار الفريق واستقبال المزيد من الأهداف.

وأضاف ناجي أن هناك بعض الأخطار الفردية ارتكبها بعض لاعبي سموحة مشددا ان احمد سامي المدير الفني للفريق نظم الفريق بشكل جيد ودفع بتشكيل مميز

وأضاف أن طبيعي في كرة القدم ان تحدث بعض الاخفاقات للفريق في مباراة او اثنين مشددا ان الفريق سيسعي لتقديم اداء جيد خلال الفترة القادمة.

اما عن الهاني سليمان فأكد أنه حارس موهوب ومميز ومستواه يتطور من مباراة لاخرى مشددا انه لديه اصرار على تطوير ادائه وتلاشي ارتكاب اي خطأ

وعن خطأ محمد الشناوي حارس مرمى الاهلي امام بيراميدز فأكد ان الخطا امر وارد خاصة اونه حارس رائع ودولي وقجم العديد من المباريات الرائعه

تفاصيل جلسه فرج عامر مع لاعبي سموحة



عقد عامر جلسة مع لاعبي الفريق لمعرفة اسباب تراجع الأداء خلال الفترة الحالية .

وأكد، ضرورة تصحيح المسار والعودة إلي تحقيق النتائج الإيجابية من جديد بالإضافة إلي عودة الأداء الجماعي خلال خوض المباريات .

وحرص على عقد جلسة مع لاعبي الفريق والجهاز الفني للحديث عن أسباب تراجع النتائج وتحفيزهم من أجل العودة سريعا إلى تحقيق النتائج الإيجابية، محذرًا اللاعبين من استمرار سوء الأداء والابتعاد عن النتائج الإيجابية .

ويحرص رئيس نادي سموحة على الاجتماع بلاعبي الفريق والجهاز الفني بصفة مستمرة من أجل تحفيزهم وتوفير متطلباتهم .

ومنح أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة لاعبيه 6 أيام راحة سلبية عقب قرار اتحاد الكرة بتأجيل مواجهة نادي بيراميدز بدور الـ 16 بكأس مصر والتي كان مقرر إقامتها الأحد المقبل .

ويواجه فريق سموحة نظيره إنبي يوم 7 من الشهر المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 29 من بطولة الدوري المصري .

وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة سموحة مع بيراميدز في دور الـ 16 لكأس مصر التي كان مقررا اقامتها الأحد المقبل 11 يوليو الحالي إلى موعد يحدد فيما بعد.

وفاز فريق الأهلي على سموحة بـ أربعة أهداف دون رد على استاد الإسكندرية

ونجح الأهلي في فتح السجل التهديفي، بعد هجمة منظمة بمجموعة تمريرات قصيرة أنهاها طاهر محمد طاهر بتمريرة بينية متقنة بإتجاه محمد شريف المنطلق داخل منطقة الجزاء فاستقبل الكرة بتسديدة خادعة في الزاوية المغلقة من المرمى سكنت شباك الحارس الهاني سليمان.

وعزز الأهلي الهدف الثاني من عرضية متقنة من الجبهة اليسرى عن طريق علي معلول استقبلها حسين الشحات بتسديدة مباشرة رائعة من أمام القائم الأيسر للمرمى سكنت شباك الحارس الهاني سليمان.

الهدف الثالث جاء بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء عن طريق علي معلول بتسديدة قوية في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى لم يتوقعها الحارس الهاني سليمان بشكل صحيح.

الأهلي لم يكتفي بالثلاثة أهداف وسجل الرابع بعد هجمة منظمة بمجموعة من التمريرات القصيرة استغلها علي معلول في إختراق منطقة جزاء سموحة ثم مرر كرة عرضية أرضية استقبلها محمد شريف بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل شباك الحارس الهاني سليمان.

الأهلي أرتقي للمركز الثاني برصيد 45 نقطة مع تبقي 7 مبارايات مؤجلة.