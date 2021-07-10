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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يكرم سيدة من ذوي الهمم برعت في إصلاح الجرارات

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

كرَّم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم السبت، أمل الزناتي أحمد الصاوي، مقيمة بمدينة الحامول، 47 سنة، من ذوي الهمم، حصلت على دبلوم المدارس الصناعية، قسم ملابس جاهزة، وأرادت أن تحافظ على مهنة والدها رحمه الله، فقررت أن تفتح محلاً لبيع قطع غيار الجرارات وتنقل خبرتها للآخرين، وبالفعل نجحت لأنها تعشق التحدي.

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وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن القيادة السياسية والدولة بكافة أجهزتها تولي اهتماما كبيراً بذوي الهمم، وتوفر لهم كافة الرعاية لهم، مشيراً إلى أنه يجب اكتشاف المواهب، وتنميتها، وإبراز الطاقات الفعالة، مشيداً بالمواهب المتعددة، وأن هذا التكريم يأتي تقديراً لجهودها، مؤكداً على استمرار المحافظة في تقديم كافة سبل الدعم وتذليل كافة العقبات لذوي الهمم ولأسرهم.


جدير بالذكر، أن «الزناتي» لم تكتف بالتعرف على كل قطع الغيار الأصلية والمقلدة، وأصناف كل منها، ولكنها تُقدم كل المعلومات للسائقين وتختار أمهر الميكانيكية للتعامل معهم وتتعلم منهم وتقدم خبرتها للآخرين ووصل الأمر أنها تتلقى اتصالات من فلاحين يستشيرونها في حالة تعرض جرار لعطل ليتم إصلاحه، وتُعرف صاحب الجرار قطع الغيار الأصلية والمقلدة والشركات والأنواع وتساعد بعضهم في تركيب قطع غيار في جراراتهم.

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كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ قطع غيار ذوى الهمم اللواء جمال نور الدين

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