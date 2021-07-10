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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| نقل طالبتين إلى المستشفيات بلجان القليوبية.. وانهيار وبكاء بالدقهلية بسبب اللغة العربية

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بـ أخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة، وهي كالآتي:

الوقت ضيق.. انهيار وبكاء بين طالبات الثانوية بالدقهلية بسبب اللغة العربية
أعرب عدد من طلاب الثانوية العامة بالدقهلية عن استيائهم من امتحان اللغة العربية، حيث جاء الامتحان في منتهى الصعوبة، وخرج الطلاب لا يدرون ما هي الإجابة الصحيحة.

بكاء بين طلاب الثانوية العامة بأسوان بسبب امتحان اللغة العربية
تباينت ردود أفعال طلاب الثانوية العامة بأسوان عقب أدائهم امتحان مادة اللغة العربية للشعبة العلمية بقسميها علمى علوم وعلمى رياضة .

مجهود السنة ضاع.. آراء طلاب الثانوية العامة في امتحان اللغة العربية
أدى طلاب الثانوية العامة 2021 “الشعبة العلمية ” ، منذ قليل ، امتحان اللغة العربية وسط إجراءات احترازية مشددة من جانب وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

وزير التعليم: سننشر امتحان عربي الثانوية العامة كاملا على موقع الوزارة غدا
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة سوف تنشر غدا نسخة كاملة من امتحان اللغة العربية الذي اداه طلاب الثانوية العامة 2021 اليوم، بعد امتحان الشعبة الأدبية ولكن بدون اجابات.

أول تعليق من وزارة التعليم على صعوبة عربي الثانوية العامة
حالة من الغضب تسيطر حاليا على معظم طلاب الثانوية العامة 2021 بسبب امتحان اللغة العربية الذي شكوا اليوم من صعوبة بعض اسئلته وعدم كفاية الوقت للاجابة عليه ، إلى جانب وجود اسئلة غير معتادة في الامتحان.

رافعين علم مصر.. فريق سباقات جامعة عين شمس الثالث عالميا والأول عربيا وافريقيا بمسابقة فورميولا

حصل فريق سباقات جامعة عين شمس في مسابقة "فورميلا ستيوندنت"، المقامة بحلبة سباق سلفرستون بإنجلترا، على المركز الثالث عالميا والأول عربيا وإفريقيا من بين مختلف دول العالم.


« التعليم»: ضبط أجهزة تابلت خارج المنظومة في لجان «الثانوية العامة»
أعلنت وزارة التربية والتعليم والعليم الفني عن ضبط عدد من أجهزة "التابلت" خارج "المنظومة المخصصة من الوزارة"، اليوم، خلال أداء الطلاب امتحانات الثانوية العامة 2021.

وزير التعليم لـ صدى البلد : ضبط طالب بالغربية صور امتحان عربي الثانوية.. والامتحانات هادئة
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هناك حوالي ٧٠٠ ألف طالب وطلبة بدأوا اليوم امتحانات الثانوية العامة 2021 بمادة اللغة العربية.

نقل طالبتين إلى المستشفيات بلجان القليوبية
كشف مصدر مسئول بغرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة فى القليوبية نقل طالبتين بلجان الامتحانات الى المستشفيات بعد شعورهم بالتعب اثناء فترة الامتحان.

 

وزير التعليم جامعة عين شمس الدكتور طارق شوقي امتحان اللغة العربية طلاب الثانوية العامة 2021 طالبات الثانوية بالدقهلية

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