ضبط 4 أشخاص بينهم شقيقين بعد تبادل إطلاق نار في المنصورة

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة من ضبط 4 أشخاص بينهم شقيقين بعد تبادل لإطلاق النار بأحدي المناطق الزراعية بمنطقة عزبة الحلواني خلال تنفيذ إذن النيابة العامة بضبطهم وبحوزتهم كميات كبيرة من نبات البانجو المخدر والحشيش وأسلحة نارية وبيضاء وطلقات.



تلقت مديرية امن الدقهلية، إخطارا يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيام كلا من "محمود.م.ع"،32 سنة، عاطل، ومقيم بمنطقة كفر البدماص والسابق ضبطة فى 3 قضايا مخدرات، وشروع فى قتل، ونجل شقيقة"إسلام"،21 سنة، عاطل، ومقيم بشارع جمال الدين الأفغاني والسابق اتهامة فى 3 قضايا شرع فى قتل وسرقة، و"علي.م.ف.م"،32 سنة، عاطل وسابق اتهامة فى قضية"ضرب وسلاح، وشقيقة"محمد"،24 سنة، عاطل ويقيمان بمنطقة مساكن مشغل والسابق اتهامة فى 3 قضايا "سرق وضرب"، بمزاولة نشاطا غير مشروع فى الإتجار بالمواد المخدرة بمنطقة زراعية متاخمة لعزبة الحلواني.



تم تشكيل حملة أمنية مكبرة ،تحت إشراف رئيس مباحث المديرية، وفور وصول القوات قام المتهم الاول بإطلاق أعيرة نارية من بندقية خرطوش بحوزتة مما ادي الى تبادل القوات اطلاق النيران وإصابتة بطلق ناري في الساق اليمني.



وتمكنت القوة من ضبط المتهمين وبحوزة الأول سلاح ناري"بندقية خرطوش" تركي الصنع،و2 طلقة خرطوش، وسلاح ابيض "مطواه"، وبحوزة الثاني سلاح ناري"طبنجة" عيار 9مم ماركة بلوم، و4 طلقات وسلاح ابيض "مطواه"، وبحوزة الثالث والرابع 2سنجه.



وعثرت القوات على 2500جرام من نبات البانجو المخدر وطربة لمخدر الحشيش ومبلغ 1500جنية،وموتوسيكل بدون لوحات معدني.



وبمواجهة المتهمين أكدوا فى محضر الشرطة، حيازتهم للأسلحة النارية والبيضاء للدفاع عن النفس، والمواد المخدرة لتجارتهم بها، والموتوسيكل لتسهيل حركة التنقل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة بالواقعة التي باشرت التحقيقات.