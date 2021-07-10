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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

علاء عابد:عودة السياحة الروسية رسائل إيجابية للعالم عن مدى الأمان بمصر

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات بالبرلمان

رحب  النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات بالبرلمان ، بقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالغاء قرار حظر الطيران العارض للمنتجعات المصرية ، مؤكدا أن  عودة السياحة الروسية سيساهم في انتعاش القطاعات المتشابكة مع قطاع السياحة مثل قطاع النقل والطيران، فضلًا عن كونه يعطي عددا من الرسائل  الإيجابية لكافة دول العالم وخاصة الدول الأوروبية عن الأمن في مصر.

وقال النائب علاء عابد في تصريحات له علي هامش زيارة لجنة النقل والمواصلات إلي محافظة جنوب سيناء لتفقد عدد من مشروعات الطرق والموانيء، إن القرار يعد بمثابة حملة دعائية  لقطاع السياحة وهذه أفضل دعاية ترويجية ان مصر بلد الأمن والأمان ،  مطالبًا بضرورة عمل عروض ترويجية وتسويقية للسائحين مع تقديم تسهيلات أكثر لهم.

وأكد عابد جاهزية مدينة شرم الشيخ وغيرها من المدن السياحية لاستقبال السائحين الروس، واتباع كافه الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على صحة الجميع في مواجهة فيروس كورونا.

واضاف عابد ، أن استئناف  السياحة الروسية سيحقق انتعاشا كبيرا داخل القطاع السياحي، وذلك في ضوء ما تبذله الحكومة المصرية من رفع الإمكانيات والخدمات المقدمة للسائحين بشكل عام وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، داخل المطارات والفنادق والمطاعم وغيرها. 

وأشار عابد إلي أن القطاع السياحي من أهم القطاعات التي تؤثر بشكل كبير في الاقتصاد المصري، حيث إنه صناعة تصديرية تجلب نحو 12 مليار دولار، وعودة السائح الروسي سيحقق طفرة حقيقة في إيرادات القطاع خلال الفترة المقبلة.

واشار النائب علاء عابد، إلي أن السياحة تحقق انتعاش للاقتصاد، وترفع من حجم النقد الأجنبي، لأنها واحدة من أهم المصادر الدولارية للاقتصاد المصري، وتفتح الباب أمام توفير فرص عمل للشباب، مما يؤدي الي تخفيض معدلات البطالة.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قطاع السياحة قطاع النقل والطيران عودة السياحة الروسية جنوب سيناء

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