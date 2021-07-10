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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مسحة طبية للاعبي الزمالك قبل العودة للتدريبات

صدى البلد

تقرر خضوع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا قبل العودة للتدريبات الجماعية يوم 16 يوليو الجاري.


ويرغب الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق، فى الاطمئنان علي اللاعبين قبل الانتظام في معسكر مغلق.


ومن المقرر أن يعود لاعبو الزمالك للتدريبات أيام 16 و17 و18 و19 على أن يحصل الفريق على راحة سلبية يوم 20 من الشهر الجاري، على أن  يتوجه الفريق إلى الأسكندرية للدخول في معسكر يوم 21 من نفس الشهر لمواجهة غزل المحلة في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري والمقرر لها يوم 3 أغسطس.

 

فيما وجهت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، الشكر لأعضاء رابطة محبي نادي الزمالك بقطر؛ لدعم النادي.

 

وكانت الرابطة أعلنت عن تحويل ١٨٥٠٠ جنيه لحساب نادي الزمالك.

 

وذكرت الرابطة أنها بصدد بيع أعلام وتيشيرتات ومنتجات نادي الزمالك خلال الفترة الحالية عن طريق "أون لاين" وتحويل المبلغ لحساب النادي.

 

وأوضح هيثم فاروق نجم الزمالك السابق والرئيس الشرفي لرابطة النادي في قطر، أنه فخور بالحملة التي أقامتها جماهير النادي في قطر، مشيرا إلى أن هذه الحملة مجرد تعبير عن حب وعشق الجماهير للنادي.

 

وأصدرت الرابطة بيانا جاء كالتالي:-
"تعلن رابطة نادي الزمالك في قطر أن قيمة بيع ٣٤ كوفية و٤ تشيرتات للرابطة بالإضافة إلى تيشرت "الونش" الذي خاض به السوبر الإفريقي قد بلغت ١٨٥٠٠ جنيه، وسيتم تحويل كامل المبلغ خلال الأيام القليلة المقبلة لأحد مسؤولي الرابطة الموجود حاليا في مصر لإيداعه في حساب نادي الزمالك.. كما تعلن الرابطة أنه وفي إطار دعم نادي الزمالك وحساب ١٩١١ عن نيتها عمل Online Store خاص بكافة متعلقات نادي الزمالك من تشيرتات وأعلام ومنتجات أخرى.. وتؤكد الرابطة تحويل كافة العوائد من بيع هذه المنتجات إلى حساب نادي الزمالك.. سنظل أوفياء يا زمالك.

الزمالك فيروس كورونا لاعبي الزمالك حسين لبيب كرة القدم الونش

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