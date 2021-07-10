النائب العام يشكل لجنة للقاء قاضيات تمهيدًا لندبهن للعمل بالنيابة

أمر «المستشار النائب العام» -إعمالًا لقرار «المجلس الأعلى للهيئات القضائية»- بتشكيل لجنة من كل من: «المستشار النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائي»، و«المستشار رئيس الاستئناف المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة»، و«المستشار رئيس الاستئناف رئيس المكتب الفني»، و«المستشار رئيس الاستئناف وكيل التفتيش القضائي»، و«المستشار رئيس الاستئناف مدير إدارة التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام»، و«المستشار رئيس الاستئناف الأمين العام للأمانة العامة»، و«المستشار رئيس الاستئناف الأمين العام المساعد للأمانة العامة»؛ وذلك لعقد لقاءات بقاضيات لنظر ندبهن للعمل «بالنيابة العامة».

وبدأت اللجنة أعمالها اليومَ السبتَ الموافق العاشر من شهر يوليو الجاري بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة، حيث التقت ببعض القاضيات ونظرت ملفاتهن، وستستمر اللجنة في الانعقاد حتى الانتهاء من أعمالها، ومن ثَمّ يتم العرض على «المستشار النائب العام» لاتخاذ قرار ندب بعضهن للعمل «بالنيابة العامة» بعد العرض على «مجلس القضاء الأعلى» في أول شهر أكتوبر القادم.