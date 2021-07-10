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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد ثروت يحصد جائزة الإبداع بمهرجان همسة للأداب والفنون

صدى البلد

أعلنت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون عن تكريم المطرب «محمد ثروت» وجائزة الابداع عن مجمل أعماله  ضمن تكريمات المهرجان في دورته التاسعه  ،جاء ذلك بعد اجتماع اللجنة الخاصة بالمهرجان.


وقال فتحى الحصرى رئيس المهرجان إن هذا التكريم تقديرا لكل ما قدمه المطرب " محمد ثروت " خلال مشواره الفنى الحافل.


يذكر ان اخر أعمال « محمد ثروت» اغنية يا مستعجل فراقى بعد فترة غياب كبيرة عن الجمهور والتى حققت نجاح كبيرآ .

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يا مستعجل فراقى كلمات تامر حسين، ألحان وتوزيع محمد رحيم، ومن اخراج نجله احمد ثروت،   حيث يعتبر ثروت أن هذه التوليفة كانت سببا فى نجاح الاغنية.


جدير بالذكر ان الدورة التاسعة تحمل اسم عمدة الدراما المصرية الفنان القدير صلاح السعدنى  التى تقام فى شهر سبتمبر المقبل باحد فنادق القاهرة  .

محمد ثروت مهرجان همسة الدولي للآداب همسة مهرجان همسة يا مستعجل فراقي

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