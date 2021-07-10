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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدير مسابقات الاتحاد الدولي: اتحاد الخماسي الحديث نجح في تطوير اللعبة في مصر

طماش فارجا
طماش فارجا

 


أبدى طماش فارجا مدير المسابقات بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث سعادته بالتواجد في مصر خلال استضافتها لبطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين.

وأضاف طماش خلال كلمته في المؤتمر الصحفي للحديث عن بطولة العالم للناشئين والناشئات المقرر إقامتها بملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية في الفترة من 12 حتى 18 يوليو الجاري أن مصر أثبتت نجاها بجدارة في تنظيم جميع الاحداث العالمية خلال هذا العام.

واشاد طماش بالاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان الذي اسطتاع ان يبرز اللعبة في مصر واصبح يملك عدد كبير من اللاعبين في الصفوف الأولي علي العالم ونجح في التأهل بالكوتة الكاملة الي أولمبياد طوكيو.


وأشار طماش إلي ان مصر نجحت في كسب ثقة العالم اجمع بعد النجاحات المبهرة التي حققتها خلال هذا العام باستضافة العديد من الاحداث العالمية بنحاج متمنيا دوام النجاح والتوفيق في تنظيم هذه البطولة.

ويحضر مؤتمر اليوم كلا من  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية و اللواء إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحري و المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب وطماش فارجا مدير لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث.

ويشارك في البطولة 165 لاعب ولاعبة ، بواقع 92 لاعب و73 لاعبة من 27 دولة وهم:  بيلاروسيا والبرازيل وكندا والتشيك والإكوادور وفرنسا وجورجيا وألمانيا وجواتيملا والمجر وإيطاليا وكازاخستان وكوريا الجنوبية ولاتفيا وليتوانيا والمكسيك وبيرو وبولندا وروسيا وجنوب أفريقيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.

ومن المقرر أن تبدأ المنافسات يوم 12 يوليو بتتابع السيدات ثم يوم 13 بتتابع الرجال، وتبدأ تصفيات نصف نهائي السيدات يوم 14 يوليو وتصفيات نصف نهائي الرجال يوم 15 يوليو ونهائي السيدات يوم 16 يوليو ونهائي الرجال يوم 17 يوليو ثم اليوم الأخير 18 يوليو بالتتابع المختلط.

ويمثل مصر في منتخب الناشين أحمد الجندي ومهند طارق وعلي الدين سويلم ونور الدين كريم وعمر وائل عزت ومحمد حسام ويوسف قرني ومحمد الجندي وأدهم هاني فودة وإياد الكاشف.
بينما يمثل منتخب الناشئات سلمى أيمن وأميرة قنديل وهانيا طارق وملك خالد ومايا محمد ومريم عامر وأريج نور الدين.

ويدير البطولة الدكتور شادي عبد العزيز، فيما يقود المنتخب الوطني رؤوف حسام المدير الفني للمنتخبات القومية وعمرو السيد المدير الفني للناشئين ومدربي السلاح أحمد الصغير ومحمد غيث ومحمد حسني ومحمد الصباحي  وعبد الرحمن عادل وسامح مجدي، ومدربي السباحة طارق نويهي وخالد عصفور وعلي الوكيل، ومدربي الجري إيهاب سيد ومحمود السيد وهشام سليمان ومدربي الرماية إبراهيم سكر وعمرو عادل، ومدربي الفروسية ياسر عصر وخالد السنباطي ويوسف جلال ومدرب اللياقة البدنية محمد الجمال و طبيب العلاج الطبيعي يوسف حسن .

ومن المقرر أن تستضيف مصر بطولة العالم للشباب والشابات في سبتمبر المقبل بالأكاديمة العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.
 

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