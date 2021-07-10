شريف العريان: نثق في تحقيق الإنجازات ببطولة العالم للناشئين للخماسي الحديث

أكد المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري الخماسي الحديث أنه يثق في تحقيق منتخب مصر، للإنجازات، خلال المشاركة في بطولة العالم للناشئين والناشئات المقامة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية خلال الفترة من ١٠ حتى ١٨ يوليو الجاري.
وقال العريان في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم السبت بمقر الأكاديمية بالإسكندرية إن مصر تمتلك منتخبات مميزة في جميع المراحل السنية وخلال السنوات الماضية منذ عام ٢٠١٦ لم تغب مصر عن منصات التتويج في أي بطولة بجميع المراحل السنية.
وأضاف أن مصر تمتلك اللاعبين المصنفين الأوائل في مرحلة الناشئين وهم أحمد أسامة الجندي ومهند طارق وسلمى أيمن وأميرة قنديل، كما تشهد البطولة مشاركة ثنائي مصر المتأهلين لأولمبياد طوكيو وهم أحمد الجندي وأميرة قنديل.
وأكد العريان أن الاتحاد الدولي للخماسي الحديث أشاد بالتنظيم والاستعدادات الكبيرة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية على استضافك بطولة العالم للناشئين للمرة الأولى ، وأيضا ستستضيف بطولة العالم للشباب في سبتمبر المقبل.
وأعرب سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية عن فخره باستضافة مصر لبطولة عامل جديدة في ظل أجواء كورونا وأنها أصبحت قبلة البطولات العالمية ونجحت في التحدي وهي في مقدمة ٥ دول عالمية تستضيف البطولات الكبرى في ظل جائحة كورونا.