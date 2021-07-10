شريف العريان: نثق في تحقيق الإنجازات ببطولة العالم للناشئين للخماسي الحديث

أكد المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري الخماسي الحديث أنه يثق في تحقيق منتخب مصر، للإنجازات، خلال المشاركة في بطولة العالم للناشئين والناشئات المقامة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية خلال الفترة من ١٠ حتى ١٨ يوليو الجاري.

وقال العريان في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم السبت بمقر الأكاديمية بالإسكندرية إن مصر تمتلك منتخبات مميزة في جميع المراحل السنية وخلال السنوات الماضية منذ عام ٢٠١٦ لم تغب مصر عن منصات التتويج في أي بطولة بجميع المراحل السنية.

وأضاف أن مصر تمتلك اللاعبين المصنفين الأوائل في مرحلة الناشئين وهم أحمد أسامة الجندي ومهند طارق وسلمى أيمن وأميرة قنديل، كما تشهد البطولة مشاركة ثنائي مصر المتأهلين لأولمبياد طوكيو وهم أحمد الجندي وأميرة قنديل.

وأكد العريان أن الاتحاد الدولي للخماسي الحديث أشاد بالتنظيم والاستعدادات الكبيرة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية على استضافك بطولة العالم للناشئين للمرة الأولى ، وأيضا ستستضيف بطولة العالم للشباب في سبتمبر المقبل.

وأعرب سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية عن فخره باستضافة مصر لبطولة عامل جديدة في ظل أجواء كورونا وأنها أصبحت قبلة البطولات العالمية ونجحت في التحدي وهي في مقدمة ٥ دول عالمية تستضيف البطولات الكبرى في ظل جائحة كورونا.

