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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

تيا ضياء لاعبة الجمباز الإيقاعي: هدفنا رفع اسم مصر عاليا في الأولمبياد

صدى البلد

تحدثت تيا ضياء صبري، لاعبة المنتخب الوطني للجمباز الإيقاعي، عن المرحلة الأخيرة من الاستعدادات النهائية للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 والتي تنطلق يوم 23 يوليو الجاري.

وقالت تيا في تصريحات صحفية: “سعداء وفخورون بتأهلنا للمشاركة في فعاليات الأولمبياد، وجاهزون لرفع اسم مصر عاليًا في المحفل العالمي، وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق إنجاز يليق بالرياضة المصرية في طوكيو، وأن نقدم صورة طيبة كممثل للقارة الأفريقية”.

وأضافت: “التأهل للمشاركة في الأولمبياد، جزء من حلم كبير نأمل في تحقيقه وهو الحصول على مركز متقدم أو حصد ميدالية ورفع علم مصر في المحفل الرياضي الأهم  عبر التاريخ”.


وتخضع لاعبات المنتخب الوطني للجمباز الإيقاعي لبرنامج تدريبي مكثف بالمركز الأولمبي بالمعادي فى المرحلة الاخيرة قبل السفر إلى اليابان.

ويضم منتخب مصر تيا ضياء – سلمى خالد – ملك شريف – لوجين إسلام – فريدة أشرف – بولينا عمرو – حبيبة مرزوق - جنى محمد ، ولاعبتان احتياطي فريدة اشرف وجني محمد .


وصعدت آنسات "الفراعنة" للأولمبياد بعد الحصول على الميدالية الذهبية في البطولة الإفريقية التي احتضنتها شرم الشيخ خلال الفترة من 10 وحتى 17 مارس الماضي.

وحصل منتخبنا الوطني المركز الأول والميدالية الذهبية بعد حصد 23.4 نقطة، فيما حصد المنتخب الجنوب افريقي على المركز الثاني، أما المنتخب الجزائري فحصل على المركز الثالث.

ويحتل الجمباز المصري حاليا المركز السابع في التصنيف الدولى السنوى للاتحاد الدولى للجمباز، في سابقة أحدثت ردود أفعال قوية على المستوى العالمى، بعد أن تخطى الجمباز المصرى في التصنيف دول عملاقة في اللعبة رغم أنه لم يكن على الخريطة العالمية من قبل، مثل أمريكا وتركيا وفرنسا والصين وإسبانيا والنرويج والبرازيل، ودول الأمريكتين واستراليا، ومعظم الدول الأوروبية.

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