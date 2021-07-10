محافظ الإسكندرية: استضافة بطولة العالم للخماسي الحديث دليل على ريادة مصر الرياضية

أبدي اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية سعادته باستضافة مدينة الاسكندرية لبطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين والناشئات المقرر إقامتها بملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية في الفترة من 12 حتى 18 يوليو الجاري.

وأكد الشريف خلال كلمته في مؤتمر عن بطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين ان الإسكندرية هي المدينة الاسعد حطا بان تكون عاصمة الرياضة واقامة بطولة العالم بها هي شرف كبير ونتمني ان نستطيع ان نخرج هذا الحدث بشكل يليق بمصر .

وأضاف الشريف ان مصر دولة رائدة واثبتت جدارتها في ظل جائحة كورونا التي تؤورق العالم أجمع لكن مصر نجحت في تحدي هذا الفيروس اللعين واقامة هذا الكم من البطولات الدولية .



وارسل الشريف برسالة الي الدول المشاركة في بطولة العالم قائلا "اهلا بكم في عروس البحر المتوسط وسنقوم ببذل كل طاقتنا لاسعادكم ولاخراج البطرلة لتليق باسم مصر العظيمة".



ويحضر مؤتمر اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية و اللواء إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحري و المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب وطماش فارجا مدير لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث.

ويشارك في البطولة 165 لاعب ولاعبة ، بواقع 92 لاعب و73 لاعبة من 27 دولة وهم: بيلاروسيا والبرازيل وكندا والتشيك والإكوادور وفرنسا وجورجيا وألمانيا وجواتيملا والمجر وإيطاليا وكازاخستان وكوريا الجنوبية ولاتفيا وليتوانيا والمكسيك وبيرو وبولندا وروسيا وجنوب أفريقيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.

ومن المقرر أن تبدأ المنافسات يوم 12 يوليو بتتابع السيدات ثم يوم 13 بتتابع الرجال، وتبدأ تصفيات نصف نهائي السيدات يوم 14 يوليو وتصفيات نصف نهائي الرجال يوم 15 يوليو ونهائي السيدات يوم 16 يوليو ونهائي الرجال يوم 17 يوليو ثم اليوم الأخير 18 يوليو بالتتابع المختلط.

ويمثل مصر في منتخب الناشين أحمد الجندي ومهند طارق وعلي الدين سويلم ونور الدين كريم وعمر وائل عزت ومحمد حسام ويوسف قرني ومحمد الجندي وأدهم هاني فودة وإياد الكاشف.

بينما يمثل منتخب الناشئات سلمى أيمن وأميرة قنديل وهانيا طارق وملك خالد ومايا محمد ومريم عامر وأريج نور الدين.

ويدير البطولة الدكتور شادي عبد العزيز، فيما يقود المنتخب الوطني رؤوف حسام المدير الفني للمنتخبات القومية وعمرو السيد المدير الفني للناشئين ومدربي السلاح أحمد الصغير ومحمد غيث ومحمد حسني ومحمد الصباحي وعبد الرحمن عادل وسامح مجدي، ومدربي السباحة طارق نويهي وخالد عصفور وعلي الوكيل، ومدربي الجري إيهاب سيد ومحمود السيد وهشام سليمان ومدربي الرماية إبراهيم سكر وعمرو عادل، ومدربي الفروسية ياسر عصر وخالد السنباطي ويوسف جلال ومدرب اللياقة البدنية محمد الجمال و طبيب العلاج الطبيعي يوسف حسن .

ومن المقرر أن تستضيف مصر بطولة العالم للشباب والشابات في سبتمبر المقبل بالأكاديمة العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.