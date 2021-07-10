إسماعيل عبد الغفار: تنظيم البطولات وضع مصر على الخريطة الرياضية العالمية

حرص اللواء إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على توجيه الشكر لكل من ساهم في تنظيم البطولة على أرض الأكاديمية و التي حملت برسالة من الدكتور أحمد أبو الغيط رئيس جامعة الدول العربية.

وأعرب عبد الغفار عن سعادته باستضافة مصر لبطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين والناشئات والتي تعتبر احد اكبر البطولات في العالم للصغار .

وأضاف إسماعيل أن مشاركة ما يقرب من 165 لاعبا ولاعبة والتي يمثلون 27 دولة في البطولة يعكس مدى ثقة العالم في مصر وتنظيمها للبطولات في ظل الظروف الراهنة المتعلقة بفيروس كورونا.

ووجه عبد الغفار الشكر للدولة المصرية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على دعم الاتحادات الرياضية في تنظيم البطولات والتي ساهمت في تغيير وضع مصر على خريطة البطولات العالمية .

ويحضر مؤتمر اليوم كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية و اللواء إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحري و المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب وطماش فارجا مدير لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث.

ويشارك في البطولة 165 لاعبا ولاعبة ، بواقع 92 لاعبا و73 لاعبة من 27 دولة وهم: بيلاروسيا والبرازيل وكندا والتشيك والإكوادور وفرنسا وجورجيا وألمانيا وجواتيملا والمجر وإيطاليا وكازاخستان وكوريا الجنوبية ولاتفيا وليتوانيا والمكسيك وبيرو وبولندا وروسيا وجنوب أفريقيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.

ومن المقرر أن تبدأ المنافسات يوم 12 يوليو بتتابع السيدات ثم يوم 13 بتتابع الرجال، وتبدأ تصفيات نصف نهائي السيدات يوم 14 يوليو وتصفيات نصف نهائي الرجال يوم 15 يوليو ونهائي السيدات يوم 16 يوليو ونهائي الرجال يوم 17 يوليو ثم اليوم الأخير 18 يوليو بالتتابع المختلط.

ويمثل مصر في منتخب الناشين أحمد الجندي ومهند طارق وعلي الدين سويلم ونور الدين كريم وعمر وائل عزت ومحمد حسام ويوسف قرني ومحمد الجندي وأدهم هاني فودة وإياد الكاشف.

بينما يمثل منتخب الناشئات سلمى أيمن وأميرة قنديل وهانيا طارق وملك خالد ومايا محمد ومريم عامر وأريج نور الدين.

ويدير البطولة الدكتور شادي عبد العزيز، فيما يقود المنتخب الوطني رؤوف حسام المدير الفني للمنتخبات القومية وعمرو السيد المدير الفني للناشئين ومدربي السلاح أحمد الصغير ومحمد غيث ومحمد حسني ومحمد الصباحي وعبد الرحمن عادل وسامح مجدي، ومدربي السباحة طارق نويهي وخالد عصفور وعلي الوكيل، ومدربي الجري إيهاب سيد ومحمود السيد وهشام سليمان ومدربي الرماية إبراهيم سكر وعمرو عادل، ومدربي الفروسية ياسر عصر وخالد السنباطي ويوسف جلال ومدرب اللياقة البدنية محمد الجمال و طبيب العلاج الطبيعي يوسف حسن .

ومن المقرر أن تستضيف مصر بطولة العالم للشباب والشابات في سبتمبر المقبل بالأكاديمة العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.