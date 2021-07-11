خطة النواب تناقش أعمال الوحدة الحسابية بديوان محافظة سوهاج.. غدًا

تستكمل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مواصلة إجتماعاتها حيث تعقد اجتماعين غدًا الإثنين بحضور ممثلين عن وزارات المالية والتخطيط والتنمية المحلية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لمناقشة تقرير لجنة وزارة المالية الخاص بفحص اعمال الوحدة الحسابية بديوان عام محافظة سوهاج ، والتي تم تشكيلها بناء علي توصية مجلس النواب.

ويستعد مجلس النواب لعقد جلساته العامة، اليوم الأحد الموافق 11 من شهر يوليو.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع أعمال الجلسة العامة للبرلمان.

وشهدت مناقشة عدة طلبات إحاطة وأسئلة موجهة لوزير العدل، المستشار عمر مروان، بالإضافة إلى إقرار اتفاقيتين دوليتين بقروض.

وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عدة طلبات مقدمة من النواب بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للمجلس، إلى اللجنة العامة.