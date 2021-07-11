تجارة دبي الخارجية بالأدوية والمستلزمات الطبية تنمو 31% خلال الربع الأول من 2021

كشفت جمارك دبي في إحصائيات حديثة أن تجارة دبي الخارجية بالأدوية والمستلزمات الطبية حققت في الربع الأول من العام 2021 نمواً بلغ 31 بالمائة لتصل قيمتها إلى نحو 6.8 مليار درهم .

وفقا لتقرير صادر عن وكالة الانباء الاماراتية " وام" فقد توزعت التجارة إلى الواردات بقيمة 5.3 مليار درهم والصادرات وإعادة التصدير بقيمة 1.4 مليار درهم مقارنةً بتجارة الأدوية والمستلزمات الطبية في الربع الأول من العام 2020 والتي بلغت قيمتها 5.2 مليار درهم وسجل كمية التجارة بالأدوية والمستلزمات الطبية في الربع الأول من العام 2021 نموا بنسبة 47 بالمائة لتصل وزنها إلى 48.6 ألف طن مقابل 33 ألف طن في الربع الأول من العام 2020.

وتحرص جمارك دبي على تأمين احتياجات المجتمع من الادوية والمستلزمات الطبية للحفاظ على صحة الناس حيث عززت الدائرة جهودها لتيسير حركة التجارة بالأدوية والمستلزمات الطبية زودت مراكزها الجمركية بكافة التجهيزات اللازمة لتأمين الوصول السريع لهذه المواد إلى الأسواق لتلبية احتياجات الصيدليات والمستشفيات والمراكز الصحية وذلك بعد استكمال متطلبات وزارة الصحة ووقاية المجتمع التي تضمن أعلى مستويات الجودة والكفاءة لهذه المنتجات الحيوية لصحة وسلامة المجتمع.

وقالت نسيم المهيري مدير أول قسم الدراسات والاحصاء في جمارك دبي أن الدائرة تحرص على وصول الادوية والمستلزمات الطبية إلى الأسواق دون تأخير لضمان سلامتها وتأمين احتياجات المجتمع منها بكفاءة عالية وخصوصاً في الظروف الحالية التي يشهدها العالم في ظل جائحة كوفيد 19 حيث تصاعد الطلب على هذه المنتجات ولذلك تواكب جمارك دبي هذه التطورات من خلال الحرص على سلامة شحنات الادوية والمستلزمات الطبية ويتم العمل على تخليص هذه الشحنات بعد التأكد من تلبيتها متطلبات وزارة الصحة ووقاية المجتمع لاستكمال إجراءات المعاينة والتفتيش والتخليص الجمركي.

وأضافت أن الدائرة تعمل على رصد الزيادة المستمرة في تجارة دبي بالأدوية والمستلزمات الطبية عبر إعداد الاحصائيات الحديثة التي تدعم حركة التجارة بالدواء من خلال تزويد المجتمع بالبيانات الإحصائية المتكاملة حول مختلف أنواع الادوية والمستلزمات الطبية التي يتصاعد الطلب عليها في ظل الظروف الحالية وذلك بهدف تمكين الشركات والتجار من معرفة الاحتياجات الفعلية من الدواء والمستلزمات الطبية وتأمينها باستمرار للمحافظة على حالة الاستقرار الصحي التي تميز مجتمعنا..مشيرة الى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد من الدول المتقدمة في مستوى الرعاية الصحية للأفراد عبر توفير كافة مستلزمات المعالجة والاستشفاء وبالكميات التي تطلبها المؤسسات الصحية مع المحافظة على مستوى جودة وسلامة الدواء والمستلزمات الطبية التي تضمن الوصول إلى افضل مستوى من الاستقرار الصحي في مجتمعنا .

وأوضحت أن دقة البيانات الإحصائية التي تصدرها الدائرة حول تجارة الدواء والمستلزمات الطبية تظهر مدى التقدم الذي تحققه دبي على صعيد التجارة بالأدوية والدور الاستراتيجي للإمارة في هذ التجارة على المستويين الإقليمي والعالمي حيث يتم تطبيق أفضل معايير المحافظة على سلامة وجودة الدواء والمستلزمات الطبية لضمان وصوله الى الافراد عبر العالم وتلبية احتياجاتهم المتصاعدة من الادوية للمحافظة على صحتهم.