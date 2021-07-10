أندية السلة تقر عدم تعديل أي بند في لائحة الحماية

اجتمع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة دكتور مجدي أبو فريخة عصر اليوم السبت بممثلي أندية الدوري الممتاز أ رجال وسيدات أصحاب الترتيب من الأول وحتى الثامن لمناقشة لائحة الحماية.

وحضر مجلس إدارة الاتحاد بكامل أعضاءه باستثناء المهندس خالد القوصي الذي يترأس بعثة منتخب مصر للسيدات في رواندا للمشاركة في تصفيات بطولة الأفرو باسكت.

وأكد دكتور مجدي أبو فريخة في حديثه مع مفوضي الأندية على أن الأندية لم تعترض على مقترح اللائحة الذي تم عرضه في ديسمبر من العام الماضي باستثناء نادي الاتحاد السكندري.

وحرص الدكتور مجدي أبو فريخة على الاستماع لمفوضي الأندية ومناقشة مقتراحاتهم وملاحظاتهم بشأن اللائحة قبل التصويت على إمكانية تخفيض قيمة الرسوم أو التعامل مع حالة مثل احتراف لاعب من الدوري المصري.

وصوت ممثلي الأندية على المقترحين السابق ذكرهما واتفق أغلب ممثلي الأندية على عدم تعديل أي بند في بنود اللائحة المعلن عنها من قبل.