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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سموحة يعود للتدريبات الجماعية الاثنين.. والعجيزى: نخوض وديات خلال التوقف

سموحة
سموحة

أكد هانى العجيزى، مدرب فريق سموحة، أن الفريق سيعود للتدريبات الجماعية يوم الاثنين المقبل بملعب النادى، لبدء الاستعدادات لمواجهة إنبى ضمن  مباريات الجولة الـ٢٩ من بطولة الدورى المصرى الممتاز المقرر لها يوم 7 أغسطس المقبل. 


وأضاف العجيزى أن الفريق سيخوض عدة مباريات ودية تتراوح ما بين 4 إلى 5 مباريات ودية من بينهما أمام الإسماعيلي وذلك خلال فترة توقف الدورى الحالية .


وأشار العجيزى إلى أن الجهاز الفني طالب لاعبيه بضرورة نسيان الخسارة الأخيرة أمام الأهلى بأربعة أهداف والتركيز فى المبارايات المقبلة والعودة للانتصارات.


أوضح العجيزى أن فريقه قادر على العودة سريعا وان الخسارة الأخيرة لن تكون نهاية المطاف ،خاصة وأن سموحة من اقل الفرق تعرضا للهزيمة برصيد ٤ هزائم من إجمالى ٢٨ مباراة خاضها الفريق بالدورى.

راحة  لمدة 72 ساعة 

وكان أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة قد قرر منح لاعبيه راحة  لمدة 72 ساعة فى أعقاب قرار اتحاد الكرة بتأجيل مواجهة بيراميدز بدور الـ 16 لكأس مصر التي كان مقررا  إقامتها يوم الاحد إلى موعد يحدد فيما بعد.

الدوري المصري بطولة الدوري المصري الممتاز سموحة بيراميدز احمد سامي

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