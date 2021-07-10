إحلال السيارات اختياري وليس إجباري على أي مواطن.. تفاصيل

قال أحمد عبد الرازق المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات بوزارة المالية، إن مبادرة إحلال السيارات سوف تبدأ في تلقي طلبات إحلال السيارات الميكروباص بداية من الغد، للسيارات الميكروباص التي مر عليها أكثر من 20 عاما .

وأضاف عبد الرازق في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن "إحلال السيارات اختياري وليس إجباريا على أي مواطن".

وتابع:" قانون المرور لا يجبر السيارات الملاكي على تغيير السيارة والمشاركة في مبادرة إحلال السيارات "، مشيرا إلى أنه "لا إحلال حاليا لـ التوك توك ولكن جاري العمل على تقنين وضع التوك توك بالترخيص أولا ".

وقال المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات بوزارة المالية، إن شروط التقدم مماثلة لإحلال السيارات وهي أن يكون السن ما بين 21 إلى 65 سنة والسيارة يكون مر عليها 20 عاما وتكون السيارة الميكروباص باسم صاحبها والرخصة تكون سارية ، وتكون السيارة الميكروباص متواجدة في محافظات المرحلة الأولى".

ولفت أحمد عبد الرازق إلى أن " سيارات الميكروباص عليها ضمان 60 ألف كيلو ضد أي عيب من عيوب الصناعة والسيارة مجهزة للعمل بالبنزين والغاز الطبيعي ".



مبادرة إحلال السيارات

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، فقد تمت زيادة معدلات الأداء بالمبادرة، لتيسير إجراءات حصول المواطنين على سيارات متطورة بحوافز وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة، بدلاً من مركباتهم المتقادمة التي كانت تُكلفهم الكثير فى تشغيلها وصيانتها، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تحملت منذ شهر أبريل الماضى وحتى الآن نحو ٥٦,٥ مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر للسيارات التى تم إحلالها؛ بما يتسق مع توجه الدولة نحو التوسع في الاقتصاد الأخضر، والاعتماد بشكل أكبر على الطاقة النظيفة والحفاظ على البيئة، وتشجيع الصناعة المحلية، وتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها؛ على نحو يجذب استثمارات جديدة، ويوفر فرص عمل للشباب.

أوضح أنه يتم التنسيق مع وزارتى التجارة والصناعة، والبترول والثروة المعدنية لإجراء الفحص الفني اللازم للسيارات الجديدة؛ للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية من حيث معايير التصنيع والجودة المعمول بها فى صناعة السيارات المحلية بمصر ومدى توافقها مع نظام الوقود المزدوج «غاز طبيعى، وبنزين».

أضاف الوزير، أن هناك إقبالاً جماهيريًا متزايدًا على الانضمام لهذه المبادرة منذ بدء انطلاقها فى يناير الماضى وحتى الآن، حيث بلغ إجمالي عدد طلبات إحلال السيارات المتقادمة «الملاكى والتاكسى» للعمل بالغاز الطبيعى التي استوفت الشروط المقررة وبياناتها صحيحة ٤٤٠٩٤ سيارة.

قال الوزير إنه، سيتم يوم الأحد المقبل تلقى طلبات إحلال سيارات الميكروباص المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، بمحافظات المرحلة الأولى بالقاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر، وذلك عبر الموقع الإلكترونى المخصص للمبادرة الرئاسية www.gogreenmasr.com، مشيرًا إلى انضمام شركتين جديدتين لإنتاج الميكروباص محليًا إلى مبادرة إحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعى، بخصم إضافى في سعر السيارة عن سعر السوق، علاوة على قيمة الحافز الأخضر بنسبة ٢٥٪ من سعر السيارة الجديدة بحد أقصى ٦٥ ألف جنيه.



