الرئيس التونسي يشكر السيسي على إرسال شحنة مساعدات طبية لمواجهة كورونا

وجه الرئيس التونسي قيس سعيد، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على إرسال طائرتين تحملان مساعدات طبية إلى تونس لمواجهة وباء كورونا "كوفيد-19".

وأجرى الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوجيه خالص الشكر على إرسال طائرتين عسكريتين محملتين بمعدات طبية لمعاضدة جهود تونس في التصدي لجائحة كوفيد-19، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة التونسية.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عم إرسال 31 طنًا و 566 كيلو من المساعدات الطبية إلى تونس بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم القطاع الصحي التونس في التصدي لجائحة فيروس كورونا الذى توحش وأدي إلى انهيار النظام الصحي.

وقال الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث باسم الوزارة، إن شحنة المساعدات تصل إلى تونس على متن طائرتين عسكريتين بالتنسيق مع القوات المسلحة المصرية، محملة بشحنة من الأدوية والمستلزمات والمحاليل الطبية، للتغلب على التحديات التي تواجه المنظومة الصحية في تونس.

وأضاف مجاهد أن شحنة المساعدات تضم 1500 جرعة "ريمدسفير" لعلاج مرضى فيروس كورونا، و300 أسطوانة أكسجين طبي، و300 منظم أسطوانة أكسجين طبي، فضلاً عن 200 ألف ماسك جراحي، و20 ألف ماسك عالي الكفاءة، و20 ألف علبة قفازات "لاتكس".

وأكد مجاهد استمرار الجسر الجوي بين مصر وتونس، لنقل المساعدات الطبية المقدمة من مصر إلى تونس لتلبية أي احتياجات دعمًا للمنظومة الصحية بالدولة الشقيقة، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وسجلت تونس، أمس الجمعة، 189 وفاة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" في أعلى حصيلة وفيات يومية منذ بدء الجائحة.

وكانت وزارة الصحة التونسية أعلنت أن المنظومة الصحية في البلاد انهارت مع امتلاء أقسام العناية الفائقة وإرهاق الأطباء والتفشي السريع لجائحة كورونا.

وبعدما نجحت في احتواء الموجة الأولى العام الماضي، تواجه السلطات التونسية حاليا صعوبة في التعامل مع زيادة الإصابات. وفرضت عزلا عاما في بعض المدن منذ الأسبوع الماضي، لكنها رفضت فرض العزل العام على المستوى الوطني بسبب الأزمة الاقتصادية.