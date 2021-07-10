سبتمبر المقبل.. 10 وفود أفريقية وأوروبية بفعاليات مصر الدولي للصحة

تشارك 10 وفود من دول أفريقية وأوروبية في الدورة الثالثة لمعرض ومؤتمر مصر الدولي للصحة " ايجي هيلث"، الذي تنطلق فعالياته برعاية مجلس الوزراء في الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر المقبل، بحضور ممثلي شركات القطاع الخاص.

أكد محمد كامل، ممثل الجهة المنظمة للمؤتمر، ان تواجد الوفود الافريقية خطوة هامة خلال المرحلة الراهنة خاصة في ظل تأكيد الحكومة علي الاهتمام بالتوجه نحو افريقيا وزيادة الدور المصري في القارة السمراء، موضحا ان الدورة السابقة للمؤتمر شهدت حضورا مكثفا من شركات متعددة الجنسيات بخلاف شراكة الجهات الحكومية.

ويستهدف المعرض استعراض واستكشاف أهم وأحدث ما توصلت اليها التكنولوجيا العالمية في المجالات العلمية والطبية والمستلزمات والتحاليل المعملية، عن طريق عرض منتجات أكثر من 450 شركة عالمية ومحلية في المجالات الطبية المختلفة، معتبرا انه يسهم في تلبية احتياجات الاسواق المحلية و الإفريقية و العربية من احتياجات المستلزمات الطبية.

ويتضمن المعرض عقد ورش عمل مع عدد من الكيانات والاتحادات الطبية الأفريقية، ما يبرز اهتمام مصر بأفريقيا والدول العربية، بالاضافة لتسليط الضوء علي قطاع الطب الرياضي باعتباره احد قطاعات الاستثمار.