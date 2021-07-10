ميسي ونيمار يفوزان بجائزة الأفضل في كوبا أمريكا

حصد الثنائي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرازيلي نيمار دا سيلفا، جائزة أفضل لاعب في بطولة كوبا أمريكا.

وأعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “ كونميبول” عن اختيار الثنائي المذكور سلفًا للفوز بالجائزة، بعد أدائهما الرائع في كوبا أمريكا، مشيرين إلى أنه لا يمكن اختيار لاعب واحد للفوز بتلك الجائزة في ظل مشاركة أفضل لاعبين في البطولة وهما ميسي ونيمار.

وقاد ميسي منتخب الأرجنتين للتأهل لنهائي بطولة كوبا أمريكا بتسجيل 4 أهداف وصناعته لهدف، فيما سجل نيمار هدفين، وصنع هدف أيضًا.

وتنطلق مباراة منتخبي الأرجنتين والبرازيل، في نهائي بطولة كوبا أمريكا، في تمام الثانية من صباح غد الأحد.

وتذاع مباراة منتخبي الأرجنتين والبرازيل عبر قناتي beIN Sports HD 5 Max، و beIN Sports HD 6 Max، بتعليق رؤوف خليف.

عُقَد الرسميات تطارد ميسي أمام البرازيل

خاض ليونيل ميسي 11 مباراة بقميص الأرجنتين ضد البرازيل، منها 5 مواجهات رسمية، و6 لقاءات ودية.

سجل ميسي 5 أهداف أمام البرازيل، جميعها جاءت في المباريات الودية، بينما فشل البرغوث في هز شباك البرازيل في أي مواجهة رسمية.

البرازيل ضد الأرجنتين

مباراة الغد، هي النهائي الرابع بين قطبي الكرة اللاتينية البرازيل والأرجنتين، التانجو فاز في نسخة 1937 والسامبا فاز في نسختي 2004 و2007.

وتأمل البرازيل تحقيق لقبها العاشر والثاني على التوالي.

حقق منتخب البرازيل الفوز علي منافسه بيرو بنتيجة هدف دون رد ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا.

جاء هدف منتخب البرازيل عن طريق لوكاس باكيتا في الدقيقة 35 من زمن المباراة .

وتأهل منتخب البرازيل الي نهائي بطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها علي ملاعب السامبا.

وأعلن الاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم (كونميبول) ، الأربعاء الماضي، أن مهاجم المنتخب البرازيلي جابريال خيسيوس سيغيب عن المباراة النهائية لكوبا أميركا ضد الأرجنتين بسبب إيقافه مباراتين إثر طرده في المباراة ضد تشيلي في ربع النهائي.

وحصل خيسيوس على البطاقة الحمراء المباشرة بسبب تدخل قوي على التشيلي أوجينيو مينا، وعلى الرغم من النقص العددي نجح منتخب بلاده حامل اللقب في الفوز 1-صفر وبلوغ المباراة النهائية.

وغاب خيسيوس عن مواجهة الدور نصف النهائي ضد بيرو، وصيفة النسخة السابقة، الإثنين والتي حسمتها البرازيل 1-صفر أيضا.

على الجانب الآخر، يسعى منتخب الأرجنتين بقيادة نجمه ليونيل ميسي، لحصد اللقب الخامس عشر ومعادلة أوروجواي صاحبة الرقم القياسي.

ويأمل ليونيل ميسي في إنهاء 16 عاما من النحس، بتحقيق أول بطولة له، مع منتخب الأرجنتين الأول.

وتأهل منتخب الأرجنتين إلى المباراة النهائية، على حساب كولومبيا، بركلات الترجيح، بعد التعادل الايجابي بنتيجة 1-1، حيث أحرز هدف الارجنتين اللاعب لاوتارو مارتنيز في الدقيقة السابعة من زمن المباراة بينما عادل النتيجة اللاعب لويز دياز في الدقيقة 61 في الشوط الثاني لتنتهي المباراة بهذه النتيجة ومن ثم يلجأ الفريقان لركلات الترجيح والتي شهدت تألق الحارس الارجنتيني إيميليانو مارتينيز والذي قم بصد 3 ضربات كانت السبب الرئيسي لتأهل فريق الارجنتين والذي انتهت ضربات الترجيح 3-2 لصالحه.