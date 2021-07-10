وزير الري: مصر جاهزة للتعامل مع كافة السيناريوهات في ملف سد النهضة

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد". كلمة وزير الري محمد عبد العاطي في جلسة حوارية مفتوحة، بحضور كبار الكتاب الصحفيين والإعلاميين؛ وذلك بالقناطر الخيرية.

وقال وزير الري، : "مصر تدير المياه بشكل جيد، وجاهزة للتعامل مع كافة السيناريوهات في ملف سد النهضة".

وأضاف وزير الري: "الوزارة تقوم بإدارة المياه بأعلى درجة من الكفاءة ونؤمن الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات، ونعتمد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة موارد المياه".

من جانبه قال الإعلامي أحمد موسى، إن وزارة الري حريصة على إيصال المياه لكل محافظات الجمهورية، ويتم تنفيذ مشاريع ضخمة في ملف إدارة المياه.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "القيادة السياسية تدافع عن حق مصر التاريخي في مياه النيل"، مضيفا: "مصر اتجهت إلى مجلس الأمن؛ من أجل حماية الأمن والسلم في المنطقة، بسبب خطورة ملف سد النهضة".

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن "كل دولة في العالم تعمل من أجل تحقيق مصالحها فقط، وروسيا لديها مصالح في إثيوبيا وإفريقيا".

جلسة حوارية بالقناطر الخيرية



نظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، السبت 10 يوليو، جلسة حوارية مفتوحة، للدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، بحضور كبار الكتاب الصحفيين والإعلاميين؛ وذلك بالقناطر الخيرية.



وتم خلال اللقاء إدارة حوار مفتوح حول طرق إدارة الموارد المائية بمصر في ظل التحديات المائية.

وقال الكاتب الصحفي كرم جبر، إن مصر لن تعطش أبدًا، ولن تتنازل عن حقوقها التاريخية في مياه النيل، مضيفًا أنه علينا أن نصطف جميعًا خلف الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي، ونثق أن حقوق مصر محفوظة ونمتلك حق الدفاع الشرعي إذا تعرضت تلك الحقوق لأي خطر يهدد المصريين.



وأضاف أننا جئنا اليوم إلى القناطر الخيرية لنقل رسالة طمأنة وثقة كبيرة في الدولة المصرية وقدرتها على إدارة هذا البلد، قائلًا: "علينا جميعًا أن نثق في أن رئيس الدولة الذي تمكن ومعه الشعب المصري من القضاء على جماعة الإخوان الإرهابيين، قادر على أن يضع كافة الحلول الممكنة للتعامل مع حقوق مصر التاريخية في مياه النيل".



وقال إن دور الإعلام مهم في هذه الفترة التي نمر بها، وعلينا جميعًا توعية المواطنين بالقضية وأهمية ترشيد المياه، وشرح الحقائق للوقوف خلف القيادة السياسية والتي نثق تمام الثقة بأنها لن تفرط في حقوق مصر، مشيرًا إلى أن الدولة تمتلك العديد من البدائل والحلول وفقًا لخطط استراتيجية مدروسة بالكامل.



وأوضح أنه من حق الشعب الإثيوبي أن يستمتع بالتنمية، ولكن دون المساس بحقوق مصر والسودان التاريخية في مياه النيل، مضيفًا أن هناك تأييدا عربيا كبيرا لمصر والسودان في الحفاظ على حصصهما التاريخية في مياه النيل.



وأختتم حديثه بتوجيه دعوة إلى شركات السياحة لتنظيم رحلات نيلية إلى القناطر الخيرية للتعرف على قرب على اللوحة الفنية البديعة التي وهبها الله لمصر، مضيفًا أن ذلك سيساعد على تنشيط السياحة بشكل غير مسبوق.



من جانبه أكد د. محمد عبد العاطي، أن الدولة جاهزة للتعامل مع أي طارئ فيما يخص قطاع المياه، مشيراً إلى أن وزارة الموارد المائية والري تؤمن الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات، وتقوم بإدارة المياه بأعلى درجة من الكفاءة لتحقيق الاستفادة القصوى من كل قطرة مياه.



وأضاف أن مصر جاهزة للتعامل مع كافة السيناريوهات حول سد النهضة، مضيفًا أن المصريين بكل أطيافهم على قلب رجل واحد، وأن الدولة لن تسمح بحدوث أزمة مياه في مصر أو حدوث ضرر في المياه التي تصل إلى مصر، موضحًا أن مصر تؤمن بالتنمية لمصر ولجميع دول حوض النيل.





