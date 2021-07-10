توصية بإنشاء خط ملاحي بين دهب ومكنة السعودية لجلب السياحة الخليجية لشرم الشيخ

لجنة النقل تشيد بالطرق في جنوب سيناء

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن اللجنة كانت لها توصية هامة أثناء زيارتها لمحافظة جنوب سيناء تتمثل فى إنشاء خط ملاحى بين مدينتي دهب المصرية ومُكنة السعودية لتيسير السياحة الخليجية لمدينة شرم الشيخ ومدن خليج العقبة، مشيرا إلي أن المدة الزمنية التى تستغرقها السفن بين دهب ومكنة نصف ساعة بدل توجه السائح الخليجى الراغب فى الوصول إلى شرم الشيخ إلى العقبة أولا ثم إلى طابا ومنها إلى مدينة شرم الشيخ.

وتقدم النائب محمد عوض السيد عضو مجلس النواب بجنوب سيناء أمين سر اللجنة، بالشكر والتقدير لأعضاء لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد لاستجابتهم السريعة ودراسة طلب الإحاطة الذي تقدم به من رفع كفاءة موانئ جنوب سيناء لما لها من أهمية قومية في تطور الاقتصاد القومي.



وأكدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن اللجنة ستعد تقريرًا متكاملًا حول زيارتها الميدانية التى استمرت لمدة 4 أيام لتفقد مشروعات الطرق والموانئ في جنوب سيناء، مشيرة إلي أن ما رصدته اللجنة من طفرة حقيقة وإعجاز فى شبكة الطرق التى اختصرت المسافة من القاهرة إلى شرم فى 4 ساعات فضلًا عن تطوير الطرق الداخلية والمؤدية إلى دهب ونويبع.



وأكد النائب علاء عابد رئيس اللجنة، أن التطويرات التى شاهدتها اللجنة انعكاسا واضحًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث يتابع الرئيس الموقف التنفيذى لمشروعات تنمية سيناء أولا بأول، علاوة على جهود جهات الدولة المختلفة لتهيئة البنية الأساسية للتنمية فى تلك المناطق لاسيما مشروعات الطرق، والتى تعد بمثابه شريان حياة وتدفع فى مسيرة التنمية المستهدفة فى شبه جزيرة سيناء والتى تلعب دورا كبيرًا فى مواجهة الإرهاب والقضاء على جذوره.



وتابع رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن اللجنة ستضع عدد من التوصيات الهامة فى ضوء تفقدها لمشروعات الطرق الجارى انشاؤها، وكذا المستهدفة، وفى مقدمتها زيادة المخصصات المالية لمحافظة جنوب سيناء لمحافظة جنوب سيناء بواقع 200 مليون جنيه، للإنفاق على توسيع وإعادة رصف تأهيل الطريق الساحلى من قرية الوادى حتى أول جامعه الملك سلمان بطول 8 كيلو.

وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عرض المقترح على اللجنة خلال لقائها معه، وستقوم اللجنة بدراسة كافة تفاصيل وآليات التنفيذ.



واوضحت اللجنة انها ستطالب فى توصياتها بزيادة ميزانية ميناء شرم الشيخ السياحى للانتهاء من أعمال التطوير لاسيما ورشة وصيانة المراكب والسفن مشيدا بتشغيل القزق الآلى بالميناء.



وكانت اللجنة قد شهدت عمليه إنزال ورفع يخت سياحى بواسطة القزق الميكانيكى الذى دخل الخدمة بشكل تجريبى وتم إنشاءه بتكلفة 70 مليون جنيه لصيانة وإصلاح السفن واليخوت بالبحر الأحمر وخليج العقبة بقدرة إصلاح 400 يخت سنوى وقوه رفع 200 طن، وسط اشادة برلمانية.



و أشادت اللجنة بجهود محافظ جنوب سيناء فى تنفيذ التوجهات الرئاسة بتنمية المحافظة، لاسيما وأنها منطقة جذب سياحى داخلى وخارجي.



ومن المقرر أن تنتهى لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم السبت، من زيارتها الميدانية لمحافظة جنوب سيناء، والتى تفقدت خلالها مشروعات الطرق بمدينتى شرم الشيخ والطور بحضور اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، فضلا عن ميناء شرم الشيخ السياحى، بحضور اللواء محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر.



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لجنة النقل

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