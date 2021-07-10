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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سيد علي يفاجئ وزير التعليم على الهواء:"جمع حليب إيه؟" ورد غير متوقع

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

قال الدكتور طارق شوقى ، وزير التربية والتعليم ،  إن الطلبة اعتادت حفظ الأسئلة فى الامتحانات ويشعروا بالتفوق الوهمى مطالبا الأهالى والطلبة بعدم التركيز على أمور تخص الامتحانات الطويلة والوقت خاصة أن الأمر بأكمله منافسة بين الطلبة فى أداء الامتحانات بمعايير ثابتة.

 

وفاجأ  الإعلامى سيد على مقدم البرنامج  وزير التربية والتعليم خلال  مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم ، بسؤاله بـ جمع كلمة حليب ليرد الأخير " أنا مش حافظ الإجابة ولا إحنا بنعرف الامتحان " مؤكدأ ان الحاسب الآلى هو من يقوم ب عمل الامتحان ويأخذه من بنك الأسئلة ويكون هناك 5 اختيارات من متعدد .

ولفت الى انه فيما يختص بشكاوى الطلاب بعدم وجود مراوح فى اللجان موضحا أن تعليمات وزارة الصحة أصدرت تكليفاتها بعدم استخدام المراوح لأسباب تتعلق ب فيروس كورونا  ولكن تم السماح ب استخدام مراوح جانبية فقط ..


وأشار لوجود تعاون كبير من جهات عدة منها وزارة الداخلية، الصحة ، الاتصالات ، العدل وجميع الاجهزة السيادية لتأمين ماراثون انطلاق امتحانات الثانوية العامة.


يذكر أن  الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم  قد أعلن ، وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بيان بتفاصيل العقوبات التي تقرر فرضها على حالات الغش التي تم رصدها عن طريق غرفة عمليات الثانوية العامة في لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 اليوم السبت الموافق 10/7/2021 خلال امتحان اللغة العربية.


وقال وزير التربية والتعليم : حذرنا كثيرا من الغش في امتحانات الثانوية العامة 2021 ،  ولكن للأسف قام الطلاب المذكورون في هذا البيان بمحاولات للغش وتم ضبطهم ومعاقبتهم كما هو وارد في البيان.

وكانت قد انطلقت صباح اليوم امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021، حيث أدى 392 ألفا و863 طالبا/طالبة "بالشعبة العلمية" الامتحان في مادة اللغة العربية، من إجمالي عدد 393 ألفا و883 طالبا/طالبة "بالشعبة العلمية"، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 651 ألفا و28 طالبا/طالبة بالشعبتين (العلمية، الأدبية) على مستوى الجمهورية.

وزير التربية والتعليم طارق شوقي وزارة الصحة فيروس كورونا الدكتور طارق شوقي امتحانات الثانوية العامة 2021

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