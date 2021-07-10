الملكة إليزابيث توجه رسالة إلى لاعبي إنجلترا قبل نهائي يورو 2020

وجهت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، رسالة إلى لاعبي منتخب إنجلترا تمنت خلالها حظا سعيدا للمنتخب الإنجليزي في نهائي كأس أمم أوروبا يورو 2020، أمام المنتخب الإيطالي، في المباراة التي ستُقام غدا الأحد، على أرضية ملعب "ويمبلي" في لندن.

قالت الملكة إليزابيث التي حضرت نهائي كأس العالم 1966، التي توج فيها المنتخب الإنجليزي باللقب على حساب ألمانيا الغربية في ويمبلي "قبل 55 عاماً، حظيت بشرف تسليم كأس العالم إلى بوبي مور.. ورأيت حينها ما يعنيه ذلك بالنسبة للاعبين والإدارة والجهاز الفني".

وأضافت ملكة بريطانيا "الوصول إلى نهائي بطولة كبرى والفوز به أمر مهم للغاية"، وفقا لوكالة "رويترز" الإخبارية.

ومنذ تلك البطولة، لم ينجح منتخب إنجلترا في بلوغ مباراة نهائية لبطولة كبيرة، حيث يملك اللاعبون فرصة تاريخية للفوز بأول لقب لإنجلترا في كأس أمم أوروبا.

وتابعت الملكة إليزابيث في رسالتها: "أود أن أنقل لكم تهنئتي وتهنئة العائلة الملكية بوصولكم إلى المباراة النهائية".

ومن غير المتوقع أن تحضر الملكة إليزابيث البالغة من العمر 95 عامًا والتي سلمت لألمانيا كأس أوروبا 1996 في إنجلترا، المباراة في ملعب ويمبلي الأحد.

وبحسب الوكالة، من المتوقع أن يمثلها حفيدها الأمير وليام، والذي يعد أحد أكبر مشجعي رياضة كرة القدم، وسيرافقه كل من رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وأعضاء من العائلة الملكية.

واختتمت الرسالة قائلة "أريد أن أبعث لكم أطيب المتمنيات في مباراة الأحد.. وأن لا يتذكر التاريخ نجاحكم فحسب.. بل ويتذكر الحالة الذهنية والعزيمة والفخر الذي تحليتم بها".