شوقي لطلاب الثانوية العامة: مش واجبنا نجيب لكم امتحان شوفتوه قبل كده

بعد شكاوى صعوبة الامتحانات ..

علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على الجدل المثار اليوم بشأن صعوبة وتعقيد اسئلة امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة.

حيث قال وزير التربية والتعليم : مفيش اي تعقيد ، البعض يشعر بالأزمة فقط لاننا اعتدنا أن نحفظ اسئلة معينة ونجيب عنها في امتحان شكله محفوظ لنجمع منها درجات ونشعر بالتفوق الوهمي.

وأضاف وزير التعليم ، أكدنا مرارا وتكرارا أن فكرة اسئلة امتحانات الثانوية العامة اتغيرت تماما ، وأصبح هدفنا قياس فهم الطلاب للمقررات وبالتالي انتهت فكرة الامتحان المتوقع أو المعروف شكله ، و"مش من واجب الوزارة انها تجيب لك امتحان زي اللي شوفته قبل كده"

واستكمل وزير التعليم تصريحاته قائلا : عايزين نتأكد ان الطالب فاهم لُب القضية وليس حافظا فقط لشكلها

وقال وزير التعليم : عايزين ننسى ثقافة مجاميع الـ 100 % ، ومش قصدنا تعجيز، لكن يجب أن نفهم أنه لو عندنا 60 سؤالا والاول على الدفعة حل 50 سؤال فقط منها ، اذا ستكون الدرجة النهائية هي الدرجة الخاصة بالـ 50 سؤالا وليس الدرجة النهائية “مش بنقارن رقم مطلق لكن بنقارن الولاد ببعض"

وأضاف وزير التعليم : لو الامتحان طويل هايبقى على الكل ، وبالتالي تصبح المنافسة هنا على ان يميز الامتحان بين الطالب المجتهد والطالب الاقل اجتهادا وهي مسألة نسبية بحتة ، فلو الاول على الدفعة حصل على 80% سيكون الحاصل على 77% طالب “ شاطر جدا”.

وانطلقت صباح اليوم امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021، حيث أدى 392 ألفا و863 طالبا/طالبة "بالشعبة العلمية" الامتحان في مادة اللغة العربية، من إجمالي عدد 393 ألفا و883 طالبا/طالبة "بالشعبة العلمية"، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 651 ألفا و28 طالبا/طالبة بالشعبتين (العلمية، الأدبية) على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الأول سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

وحرص الدكتور رضا حجازي، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات، مؤكدًا أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 8 حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، في محافظات "الغربية، والدقهلية، المنوفية، والفيوم، وبني سويف"، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات، وسيتم الإعلان عن تلك الإجراءات فور الانتهاء منها.

كما تلقت غرفة العمليات إخطارًا من مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان يفيد بنقل الطالب "ع.ص.س" إلى المستشفى بعد شعوره بحالة إعياء أثناء تأدية الامتحان اليوم، وتم عمل تقرير للطالب لضمان حقه في أداء الامتحان بالدور الثاني.

جدير بالذكر أن يوم الأحد الموافق 11 يوليو 2021 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة (الشعبة الأدبية) امتحان اللغة العربية بإجمالي عدد 257 ألفا و145 طالبا/ طالبة، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) امتحان مادة مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية) بإجمالي 1179 طالبا/طالبة، ويؤدي طلبة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان مادة اللغة العربية (ورقة أولى) بإجمالي 255 طالبا/طالبة.