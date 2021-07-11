تضامن النواب تنظر قانون المجلس القومي للسكان والتنمية .. اليوم

تعقد لجنة التضامن الاجتماعي برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، اجتماعاتها لاستكمال نظر مشروع قانون مقدم من النائبة رشا رمضان و60 نائبا آخرون بإصدار قانون المجلس القومي للسكان والتنمية، كما يتم استكمال نظر مشروع قانون مقدم من النائبة هالة أبو السعد و60 نائبا آخرون بإصدار قانون المجلس القومي للسكان، بالاشتراك مع لجنتي الشئون الصحية والخطة والموازنة.

ويستعد مجلس النواب لعقد جلساته العامة، اليوم الأحد الموافق 11 من شهر يوليو.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع أعمال الجلسة العامة للبرلمان.

وشهدت مناقشة عدة طلبات إحاطة وأسئلة موجهة لوزير العدل، المستشار عمر مروان، بالإضافة إلى إقرار اتفاقيتين دوليتين بقروض.

وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عدة طلبات مقدمة من النواب بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للمجلس، إلى اللجنة العامة.