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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة الهجرة تهنئ خبيرًا مصريًا لاختياره مديرًا إقليميًا لشركة أمازون بسويسرا

المهندس المصري
المهندس المصري

تقدمت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بخالص التهنئة إلى المهندس تامر الجوهري، خبير الاتصالات ومراكز البيانات، وأحد الخبراء المصريين بالخارج المشاركين في أول مؤتمرات "مصر تستطيع"، لتعيينه مديرًا إقليميًا للبنى التحتية ومراكز البيانات بشركة أمازون العالمية في سويسرا.

وأشادت وزيرة الهجرة بما يقدمه المهندس تامر الجوهري من جهد وسعي ليحقق نجاحا بهذا القدر العلمي الرفيع، بما يسهم بشكل مباشر في رفع اسم الوطن بالخارج، ويبرهن على أصالة هذه الأرض الطيبة التي لا تنضب عن إنجاب أفضل العقول في شتى المجالات.

من جانبه، أعرب المهندس تامر الجوهري عن سعادته بتهنئة تقدمت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بخالص التهنئة إلى المهندس تامر الجوهري، مضيفا أنه يعد أول مدير مصري مسئول بالكامل عن شركة أمازون بسويسرا في هذا المجال التقني المتقدم.

وأشار الجوهري إلى عدد من محطاته العملية المهمة داخل شركة أمازون، فقد انتقل للعمل في سنغافورة وأتم العمل بإدارة نظم التشغيل من خلال إضافة المزيد من مراكز البيانات لتواكب التوسع في هذه المنظومة هناك، وبعد ذلك تم تعيينه مسئولا عن إنشاء المركز الإقليمي في البحرين فيما يخص مهندسي ومديري المراكز هناك كإقليم جديد ليدخل حيز التنفيذ، ونجح في استقطاب وترشيح كوادر مصرية عملوا ليصبحوا مسئولين عن إدارة النظم الهندسية لبعض المراكز في البحرين.

أمازون في البحرين

وحقق الجوهري نجاحا باهرا بإنشاء وإطلاق الإقليم الخاص بشركة أمازون في البحرين، وتم إسناد المسئولية الكاملة له ليكون مديرًا إقليميًا (Country Manager )، مختصًا بتعيين وإدارة كل أفرع نظم الهندسة ونظم التشغيل واللوجيستية في الإقليم الجديد بسويسرا، ويجري العمل على قدم وساق ليتم إطلاقه قريبا لينضم لبقية الأقاليم الأوروبية الخاصة بالشركة.

وزيرة الهجرة المصريين بالخارج مصر تستطيع سويسرا أمازون

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