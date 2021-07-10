عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصاب بمتلازمة داون

النيابة العامة تأمر بحبس 3 شباب تعدوا على طفلٍ من ذوي الهمم

المستشار حمادة الصاوي
المستشار حمادة الصاوي النائب العام

أمرت "النيابة العامة" بحبس 3 شباب، 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، لتنمرهم على طفل من ذوي الهمم (مصاب بمتلازمة داون) مستغلين مرضه للسخرية منه، وضربهم إياه عمدًا، ونشرهم مقطعًا مصورًا لتلك الأفعال على شبكة المعلومات الدولية، واعتدائهم بذلك على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهم حرمة حياة المجني عليه الخاصة، واستخدامهم حسابًا إلكترونيًّا بهدف تسهيل ارتكاب تلك الجرائم.

النائب العام يشكل لجنة للقاء قاضيات تمهيدًا لندبهن للعمل بالنيابة

إحالة مسئول بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للمحاكمة للاستيلاء علي أموال المعاشات

حيث توصلت تحقيقات "النيابة العامة" إلى أن المتهمين الثلاثة وهم من جيران المجني عليه- استغلوا ضعفه ومرضه وصوروه واثنان منهم يصفعانه على وجهه مرات متتالية، ساخرين منه ثم أذاعوا هذا التصوير عبر حساب بتطبيق (tiktok) الإلكتروني، فانتشر مثيرًا غضب الناس، ورصدته "وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام"، فأمر سيادته بسرعة التحقيق في الواقعة وملاحقة مرتكبيها.

إذ كلفت "النيابة العامة" الشرطة بالتحري لتحديد هوية الجناة والمجني عليه، وبعدما توصلت إليهم أمرت بضبط وإحضار المتهمين، فاستجوبتهم وواجهتهم بالتصوير، فادعوا أن قصدهم منه الدعابة مع المجني عليه، وعلى هذا أمرت "النيابة العامة" بحبسهم احتياطيًّا على ذمة التحقيقات وجارٍ استكمالها.

هذا، وتؤكد النيابة العامة ما سبق أن أشارت إليه -تكرارًا- من خطورة إفراط الشباب في استخدام تطبيقات ومواقع التواصل المستحدثة دون ترشيد أو إرشاد، مما يصيبهم بضررها أكثر من أن ينالوا نفعها.
وكذا تؤكد تصديها للجرائم المرتكبة بقصد التنمر والسخرية والنيل من كرامة واعتبار الناس خاصة ذوي الهمم منهم إذ أن إرادتهم محل تقدير وإكرام، وستظل دوما إعاقاتهم رمزًا للمثابرة ومصدرًا للإلهام. 


فيا أيها الشباب لا تعيبوا الخلق وتأدبوا مع الخالق.


حفظ الله الوطن وشبابه

النيابة العامة متلازمة داون حبس تنمر TikTok

موضوعات متعلقة

النائب العام يشكل لجنة للقاء قاضيات تمهيدًا لندبهن للعمل بالنيابة

إحالة مسئول بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للمحاكمة للاستيلاء علي أموال المعاشات

إحالة عصابة لتهريب المهاجرين غير الشرعيين إلى ليبيا للمحاكمة الجنائية

حبس موظف بنيابة مرور الدقي لاتهامه بهتك عرض طفلة

٢٤ يوليو.. الحكم على أستاذ جامعي للتنمر علي الإعلامى أحمد موسى

مجلس القضاء الأعلى يعقد أولى جلساته بالتشكيل الجديد

إحالة اللمبي ومافيا ومشرط وبلوظة وروبي والنمر إلى محكمة الجنايات

القاضي فاروق الشنواني يتسلم عمله رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة

ترشيحاتنا

قرار القيادة..سامح شكري عن كلمته: مصر لن يكون أمامها سوى حماية حقها

امتحانات الثانوية تقيس الفهم.. أحمد موسى: محدش هيجيب 100%

وزيرة الهجرة تهنئ خبيرًا مصريًا لاختياره مديرًا إقليميًا لشركة أمازون بسويسرا

اقتصاد الإمارات| "اقتصادية أبوظبي" تعلن عن تنفيذ مشروع بوابة أبوظبي للتصدير

مواصفات وأسعار جيتور X70 موديل 2021 في مصر| صور

لطلاب الثانوية العامة .. لـ تحسين الذاكرة وزيادة التركيز تناول هذه الأطعمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بفستان مكشوف.. زوجة عماد متعب تثير الجدل في أحدث ظهور لها

سيد علي يفاجئ وزير التعليم على الهواء:"جمع حليب إيه؟" ورد غير متوقع

نجوم في المستشفى.. هاني شاكر داخل العناية المركزة.. وهذه حالة عادل إمام

بيان عاجل لوزير التعليم حول ماحدث في امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

وزيرة الهجرة تهنئ خبيرًا مصريًا لاختياره مديرًا إقليميًا لشركة أمازون بسويسرا

يورجن كلوب يطلب التعاقد مع نجم منتخب إيطاليا لتعويض رحيل محمد صلاح

نرفض التهديدات.. سامح شكري: المندوب الروسي كان يوجه الكلام لإثيوبيا

وصول جثامين المصريين ضحايا حريق قبرص إلى القاهرة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على متن طائرتين عسكريتين.. مصر ترسل مساعدات طبية لتونس

رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية لدولة اليونان

جدول تنظيف المنزل قبل العيد سريعا

يرجع للقرن الـ18.. رجل يعثر على مبنى من العظام والأسنان أسفل منزله|صور

فيديو

بعد خلافاتها مع الفنانات.. أزمة جديدة لـ ياسمين عبدالعزيز

أمام مجلس الأمن.. شاب يرفع العلم المصري وسط مظاهرة إثيوبية

بمارس الرَذِيلة بفلوس.. اعترافات موكا حجازي بعد القبض عليها (فيديوجراف)

اختاره الله لي شريك حياتي .. هاجر أحمد تدخل العش الذهبي

المزيد

ساحة رأي

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ