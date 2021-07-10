أستاذ قانون دولي: بيان أعضاء مجلس الأمن في مصلحتنا.. وآليات الضغط على إثيوبيا كثيرة

أكد الدكتور محمد سامح عمرو، رئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة، أن جلسة مجلس الأمن يوم الخميس كانت لإلقاء البيانات من خلال الدول الثالثة أو مجلس الأمن، منوهًا إلى أن بيانات الدول في مجلس الأمن في مصلحة مصر وتؤيد مطالبنا، مشددًا على أن آليات الضغط على إثيوبيا كثيرة من خلال موقف الدول العربية وضغط دبلوماسي مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن البيانات التي ظهرت أمام مجلس الأمن كانت تؤيد مطالب مصر بوقف الملء الأوحادي للسد والتوقف عن أي تحرك بإرادة منفردة، كما ان أغلب البيانات تحدثت عن التوصل لاتفاق ملزم بين مصر وإثيوبيا والسودان.

وأوضح أن مطالب مصر والسودان بالنسبة للأعضاء في مجلس الأمن عادلة ومعقولة ومحل تقدير، مشددًا على أن المخرج الذي سيصدر عن مجلس الأمن بأن القضية تعود للاتحاد الإفريقي مرة أخرى، إلا أن مصر والسودان يطالبان بان يكون التفاوض تحت رعاية مجلس الأمن، بجانب إدخال تعديلات على مشروع القرار التونسي المقدم للمجلس.



سد النهضة



قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مجلس الأمن الدولي عقد جلستين في عامين متتاليين حول أزمة سد النهضة هو إنجاز كبير.

وأضاف "سامح شكري": "المداخلات التي تمت من الأعضاء فيها اهتمام بالقضية وتقدير لضرورة التوصل لاتفاق، وهناك اتفاق من أعضاء على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة من خلال المسار الإفريقي وهذا إنجاز".



وأشار "سامح شكري" إلى أن "الأمور لا يمكن أن تمتد إلى ما لا نهاية بل لها نطاق زمني لابد أن تتم فيه"، موضحا: "هناك أهمية لطرح الأمر على مجلس الأمن، وتحميله مسئوليته باعتباره الجهاز الرئيسي في منظومة الأمم المتحدة المعني بحفظ الأمن والسلم".

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا مع وزير الخارجية الجزائري الجديد رمطان لعمامرة، حيث قدَّم له الوزير شكري التهنئة بمُناسبة توليه مهام منصبه.

وصرَّح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير شكري أعرب عن تطلعه لاستمرار وتيرة التنسيق والتشاور بين البلدين، والدفع قُدمًا بالعلاقات الثنائية في مختلف أُطرها، بما يخدم مصالح البلدين ويُلبي تطلعات شعبيهما الشقيقين.



كما تطرق الوزيران إلى المُستجدات على الساحة الليبية، وكذا تطورات قضية سد النهضة، علاوة على تبادل وجهات النظر إزاء الأوضاع الإقليمية، وضرورة تكاتف الجهود نحو تغليب الحلول السلمية للقضايا العربية على نحو يحفظ وحدة الدول العربية واستقلال أراضيها، وينأى بها عن أي تجاذبات لا تراعي مصالحها وحقوق شعوبها في الاستقرار والنماء.