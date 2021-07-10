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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

وثائق عسكرية تكشف خطورة نشوب حرب نووية عالمية

أسلحة نووية
أسلحة نووية

كشفت وثائق جديدة، تابعة للجيش الأمريكي، أن خطر نشوب صراع نووي بجميع أنحاء العالم، يزداد.

ووفقا لصحيفة "ديلي ستار"، نشر اتحاد العلماء الأمريكيين، المستندات المثيرة للقلق، الأسبوع الماضي، حيث تعد جزءا من دليل حديث، يقدم تحديثات عن حالة نشاط القوات المسلحة في جميع أنحاء العالم.

وتنص الوثيقة، على وجود 'احتمال متزايد' للحرب النووية بين الولايات المتحدة، ودول، مثل “روسيا والصين وكوريا الشمالية وإيران”.

ووفقًا للتقرير، تعد روسيا والصين الأكثر تقدمًا في مجال التسلح النووي ، حيث يمتلك كلا البلدين بالفعل أسلحة نووية يمكن إطلاقها من الأرض أو من الغواصات أو من الجو أو تقوم بتطويرها.

وعلى الرغم من أن كوريا الشمالية ليست متقدمة مثل روسيا أو الصين في مجال الأسلحة النووية ، إلا أنها تعمل على 'تسريع' تطوير أسلحتها النووية وزادت من تجارب طيرانها الصاروخية.

يشار إلى أن صحيفة “ديلي ستار”، ذكرت- في أبريل الماضي- أن كوريا الشمالية قد تكون "مستعدة لحرب نووية مع الولايات المتحدة بوجود 242 سلاحًا ذريًا في ترسانتها بحلول عام 2027".

وثائق جديدة صراع نووي أنحاء العالم وثائق عسكرية نووي

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