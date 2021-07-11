حلويات قبل العيد.. بودينج الزبدة وكراسون الشوكولاتة وكيكة الفنجان

تقدم الشيف نرمين هنو طريقة عمل بودينج الزبدة وكراسون الشوكولاتة بمذاق لا يقاوم ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات التي يمكنك من خلالها إسعاد طفلك قبل العيد.



مقادير بودينج الزبدة وكراسون الشوكولاتة

8 كرواسون الشوكولاتة

للصوص:

200 جرام شوكولاتة داكنة

300 ملي لبن

6 صفار بيض

100 جرام سكر

طريقة تحضير بودينج الزبدة وكراسون الشوكولاتة



للصوص:

* يقطع الكرواسون ويوضع في بيركس ثم يسقى بالصوص

* ثم يدخل الفرن على درجة حرارة 170 درجة لمدة 30 دقيقة

* يقدم الهنا





أسهل وصفة لتحضير كعكة الشوكولاتة اللذيذة



قبل العيد يتم تحضير الكب كيك لشخص واحد ويمكن خبزه في كوب ورقي صغير.

تحضير الكعك اللذيذ الرائع! لا يستغرق سوى القليل من الوقت، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

وصفة كعكة الشوكولاتة

يعشق الكثير من أفراد الأسرة وبالأخص الأطفال، تناول الكب كيك.

المكونات لعمل الكب كيك :

- كوب ونصف سكر حبيبي.

- كوب ونصف طحين لجميع الأغراض.

- ثلاثة أرباع ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

- ثلاثة أرباع ملعقة صغيرة ملح.

- ثلاثة أرباع كوب من مسحوق الكاكاو غير المحلى.

- 2 بيض كبير.

- نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز.

- ثلاثة أرباع كوب لبن.

- ثلاثة أرباع أكواب ماء دافئ.

- ملعقة صغيرة فانيليا.

- ربع كوب زيت نباتي.

زبدة الشوكولاتة

- ربع كوب بودرة كاكاو غير محلى.

- ملعقة صغيرة فانيليا.

- كوب ونصف زبدة ليّنة.

- ثلاثة أو أربعة أكواب من السكر البودرة.



طريقة تحضير كعكة الشوكولاتة

لاحظي أن الوصفة تصنع 24 كب كيك ونتيجة لذلك قد تضطر إلى طهيها على دفعات إلا إذا كان لديك علبتا مافن.

سخني الفرن إلى 320 درجة وضعي قالب الكعك على بطانات الكب كيك.

اخلطي السكر ، والبيكنج بودر ، والملح ، وصودا الخبز ، والدقيق ، والكوكا ببطء حتى تحصلي على مزيج جيد.

ضيفي اللبن والبيض والزيت والماء الدافئ والفانيليا.

اخلطيها ببطء في دقائق قليلة حتى تصبح ناعمة وطرية.

اكشط جوانب وقاع الوعاء للتأكد من خلط كل شيء جيدًا.

املأ كل كب كيك في الثلثين وليس بالكامل.

في الفرن ، اخبزيه لمدة 23 دقيقة حتى يلتقي الكب كيك باختبار عود الأسنان (يرجى مراجعة الملاحظة أدناه).

تفرغ من العلب وتتركها تبرد تماما.

في وعاء كبير اصنع الزينة.

اخلطي الزبدة حتى تصبح رقيقة باستخدام الخلاط اليدوي.

أضيفي الفانيليا ومسحوق الكاكاو ، ثم اخفقي المزيج جيدًا.

اخلطي السكر البودرة ، كوبًا واحدًا في المرة واخلطيهم معًا.

ضعي كريمة التزيين في كيس أنابيب ثم ضعي الزينة في أنبوب كب كيك كامل مبرد.



ملحوظة:

استخدمي عصا اختبار المسواك للتأكد من أن الكب كيك قد انتهى، عندما يدخل المسواك ويخرج نظيفًا.