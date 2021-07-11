عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حلويات قبل العيد.. بودينج الزبدة وكراسون الشوكولاتة وكيكة الفنجان

كيك
كيك

تقدم الشيف نرمين هنو طريقة عمل بودينج الزبدة وكراسون الشوكولاتة بمذاق لا يقاوم ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات التي يمكنك من خلالها إسعاد طفلك قبل العيد. 
 

مقادير بودينج الزبدة وكراسون الشوكولاتة

 

8 كرواسون الشوكولاتة

للصوص:

200 جرام شوكولاتة داكنة
300 ملي لبن
6 صفار بيض
100 جرام سكر

txt

طريقة عمل كيك موس الشوكولاتة

txt

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل تشيز كيك البندق والشوكولاتة

طريقة تحضير بودينج الزبدة وكراسون الشوكولاتة


للصوص:

* يقطع الكرواسون ويوضع في بيركس ثم يسقى بالصوص

* ثم يدخل الفرن على درجة حرارة 170 درجة لمدة 30 دقيقة

* يقدم الهنا

 

أسهل وصفة لتحضير كعكة الشوكولاتة اللذيذة
 

قبل العيد يتم تحضير الكب كيك  لشخص واحد ويمكن خبزه في كوب ورقي صغير.

تحضير الكعك اللذيذ الرائع! لا يستغرق سوى القليل من الوقت، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

 

وصفة كعكة الشوكولاتة

 

يعشق الكثير من أفراد الأسرة وبالأخص الأطفال، تناول الكب كيك.

المكونات لعمل الكب كيك :

- كوب ونصف سكر حبيبي.

- كوب ونصف طحين لجميع الأغراض.

- ثلاثة أرباع ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

- ثلاثة أرباع ملعقة صغيرة ملح.

- ثلاثة أرباع كوب من مسحوق الكاكاو غير المحلى.

- 2 بيض كبير.

- نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز.

- ثلاثة أرباع كوب لبن.

- ثلاثة أرباع أكواب ماء دافئ.

- ملعقة صغيرة فانيليا.

- ربع كوب زيت نباتي.

زبدة الشوكولاتة

- ربع كوب بودرة كاكاو غير محلى.

- ملعقة صغيرة فانيليا.

- كوب ونصف زبدة ليّنة.

- ثلاثة أو أربعة أكواب من السكر البودرة.
 

طريقة تحضير كعكة الشوكولاتة

 

لاحظي أن الوصفة تصنع 24 كب كيك ونتيجة لذلك قد تضطر إلى طهيها على دفعات إلا إذا كان لديك علبتا مافن.

سخني الفرن إلى 320 درجة وضعي قالب الكعك على بطانات الكب كيك.
اخلطي السكر ، والبيكنج بودر ، والملح ، وصودا الخبز ، والدقيق ، والكوكا ببطء حتى تحصلي على مزيج جيد.
ضيفي اللبن والبيض والزيت والماء الدافئ والفانيليا.
اخلطيها ببطء في دقائق قليلة حتى تصبح ناعمة وطرية.
اكشط جوانب وقاع الوعاء للتأكد من خلط كل شيء جيدًا.
املأ كل كب كيك في الثلثين وليس بالكامل.
في الفرن ، اخبزيه لمدة 23 دقيقة حتى يلتقي الكب كيك باختبار عود الأسنان (يرجى مراجعة الملاحظة أدناه).
تفرغ من العلب وتتركها تبرد تماما.
في وعاء كبير اصنع الزينة.
اخلطي الزبدة حتى تصبح رقيقة باستخدام الخلاط اليدوي.
أضيفي الفانيليا ومسحوق الكاكاو ، ثم اخفقي المزيج جيدًا.
اخلطي السكر البودرة ، كوبًا واحدًا في المرة واخلطيهم معًا.
ضعي كريمة التزيين في كيس أنابيب ثم ضعي الزينة في أنبوب كب كيك كامل مبرد.


ملحوظة:

 

استخدمي عصا اختبار المسواك للتأكد من أن الكب كيك قد انتهى، عندما يدخل المسواك ويخرج نظيفًا.

كيكة الكاكاو كيكة الشيكولاتة بودنج الزبدة كيك شوكولاتة

موضوعات متعلقة

طريقة عمل حلويات رمضان 2021.. بالمقادير والصور

للرجيم.. طريقة عمل تشيز كيك بمربى الفراولة

طريقة جديدة لعمل كيك التوت المشكل

ترشيحاتنا

تفاصيل الهجوم الصاروخي على القوات الأمريكية في سوريا

تيك توك يبدأ في إزالة فيديوهات العري تلقائيًا.. تفاصيل

ارتكبوا 3 وقائع.. حبس عصابة سرقة السيارات بالقاهرة

لوتس تكشف عن سياراتها الرياضية صاحبة الأداء العالي.. فيديو وصور

6 سنن يجب أن تعرفها عن الأيام العشر من ذي الحجة

منهم الاخ اللي بيتأجر.. خالد الغندور: كل واحد بيجيب سيرتي مش هسيبه والمحامي شغال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بفستان مكشوف.. زوجة عماد متعب تثير الجدل في أحدث ظهور لها

نجوم في المستشفى.. هاني شاكر داخل العناية المركزة.. وهذه حالة عادل إمام

سيد علي يفاجئ وزير التعليم على الهواء:"جمع حليب إيه؟" ورد غير متوقع

يورجن كلوب يطلب التعاقد مع نجم منتخب إيطاليا لتعويض رحيل محمد صلاح

بيان عاجل لوزير التعليم حول ماحدث في امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

صافيناز تثير الجدل بعد ظهورها عارية .. تعرف على التفاصيل

وزير الخارجية: هذا ما ستفعله مصر بشأن أزمة سد النهضة بعد قرار مجلس الأمن.. فيديو

بث مباشر لمبارة الأرجنتين والبرازيل في نهائي كوبا أمريكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبييض الأسنان بسلك المواعين.. تحدٍ جديد على TikTok يثير الجدل|صور

زي الأفلام| إعصار ضخم يضرب معظم أجزاء بريطانيا.. صور صادمة

على متن طائرتين عسكريتين.. مصر ترسل مساعدات طبية لتونس

رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية لدولة اليونان

فيديو

من الشاشة إلى العناية.. أزمات صحية تحاصر الفنانين

بعد خلافاتها مع الفنانات.. أزمة جديدة لـ ياسمين عبدالعزيز

أمام مجلس الأمن.. شاب يرفع العلم المصري وسط مظاهرة إثيوبية

بمارس الرَذِيلة بفلوس.. اعترافات موكا حجازي بعد القبض عليها (فيديوجراف)

المزيد

ساحة رأي

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

اﻟﻤﺰﻳﺪ