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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. شوقي لطلاب الثانوية العامة: مش واجبنا نجيب لكم امتحان شوفتوه قبل كده.. سيد عطا: ننظر في تحديد موعد ورسوم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بـ أخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة، وهي كالآتي:


ثلاثة انفجارات شمسية جديدة هل تمثل نهاية العالم؟ البحوث الفلكية تجيب

 

أعلن المعهد القومي البحوث الفلكية، أنه في إطار عمليات المتابعة والرصد التي يقوم بها في مجال التغيرات الشمسية، وما يتعلق بالنشاط الشمسي، وخاصة مع تقدم عمر الدورة الشمسية الحالية؛ رصدت الأقمار الصناعية المخصصة لمراقبة الشمس


شوقي لطلاب الثانوية العامة: مش واجبنا نجيب لكم امتحان شوفتوه قبل كده

 


علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على الجدل المثار اليوم بشأن صعوبة وتعقيد اسئلة امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة.


البحوث الفلكية: ثبوت رؤية هلال شهر ذو الحجة

 


أعلن الدكتور محمد غريب أستاذ فيزياء الشمس بمعهد البحوث الفلكية، أنه قد ثبت رؤية هلال شهر ذو الحجة لدى المعهد ما يعنى أن اليوم هو أخر أيام شهر ذو القعدة وغداً أول أيام شهر ذو الحجة.

 

بالصور.. بدء استطلاع هلال شهر ذو الحجة

 


يستعد المعهد القومي للبحوث الفلكية الآن لإستطلاع هلال شهر ذي الحجة لعام 1442 هجريا، وذلك بالتنسيق مع دار الإفتاء وتعلن «الإفتاء» عن مدى تحقق رؤية هلال شهر ذي الحجة

 

رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد إنشاءات الجامعة الأهلية


تفقد الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادي، إنشاءات جامعة جنوب الوادي الأهلية، بحضور الدكتور أحمد كمال نصارى ، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة


جامعة مصر تحتفل بتخريج دفعة جديدة من برنامج الزمالة بكلية طب الأسنان


احتفلت كلية طب وجراحة الفم والأسنان بجامعة مصر  للعلوم والتكنولوجيا، بتخريج دفعة جديدة من برنامج الزمالة المشترك مع كلية طب الأسنان جامعة جنوا الإيطالية، وذلك تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الذى يولى اهتمام.

 


سيد عطا: ننظر في تحديد موعد ورسوم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة



أكد سيد عطا مدير مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  إنه بالنسبة لتحديد مصروفات اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، مازال الأمر محل نقاش ولم يتم تحديده بشكل نهائي.


امتحانات الثانوية العامة.. خبير تربوي: مفيش نتائج عالية والامتحانات تعتمد على الفهم

 


انطلق اليوم السبت الموافق 10 يوليو 2021 ، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2021 ، حيث امتحن طلاب الشعبة العلمية مادة اللغة العربية.

 

طلاب الثانوية العامة بالوادي: امتحان اللغة العربية صعب ويحتاج لمزيد من الوقت.. صور وفيديو

 

أعرب طلاب الثانوية العامة بالوادي الجديد فور خروجهم من لجان الامتحانات عن استيائهم الشديد بسبب صعوبة مادة اللغة العربية وكثرت الأسئلة التي لا تناسب مدة الامتحان على حد تعبيرهم .

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