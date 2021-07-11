عمليات التعليم تتابع نقل صناديق أسئلة امتحانات الثانوية العامة إلى اللجان

تتابع غرف عمليات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم والمديريات والإدارات التعليمية، عملية وصول صناديق كراسات امتحان اللغة العربية من مراكز توزيع الاسئلة، إلى جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 في شتى أنحاء الجمهورية.

وتتم عملية نقل صناديق كراسات امتحانات الثانوية العامة من مراكز توزيع الأسئلة إلى لجان الثانوية العامة وسط حراسة أمنية مشددة من رجال وزارة الداخلية .

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن جميع أجهزة الدولة تتعاون في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2021 التي تنطلق اليوم.

وفي هذا التقرير ينشر موقع “صدى البلد”، دور كل وزارة مشاركة في امتحانات الثانوية العامة 2021 .

وزارة الداخلية

تشارك في امتحانات الثانوية العامة من خلال مطبعة الشرطة حيث تولت طبع كراسات الامتحان و القيام بعمل تحاليل طبية للقائمين على وضع الأسئلة ، وتعقيم صناديق الأسئلة، كما تتولى تأمين اللجان، إضافة إلى مشاركة ممثلي وزارة الداخلية ومباحث الإنترنت في غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم لضبط محاولات الغش الالكتروني وتحديد أماكن مرتكبيها.

وزارة الصحة

قامت بتطعيم جميع المعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة بلقاح كورونا ، و وفرت كواشف حرارية وسيارات إسعاف مجهزة في لجان امتحانات الثانوية العامة ، بالاضافة إلى أنها قامت بإرسال تنبيهات هامة ليتم اتباعها في لجان امتحانات الثانوية العامة لمنع انتشار فيروس كورونا ، وتكليف زائرة صحية بكل لجنة لقياس درجات الحرارة ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية ، متابعة الطلاب المشتبه في إصابتهم طوال فترة الإمتحان ومتابعة حالتهم الصحية في الإمتحانات اللاحقة مع إبلاغ الطبيب بأي تطور في الحالة.

وزارة الإنتاج الحربي

وفرت منذ العام الماضي أدوات التعقيم في لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 و الكنترولات ، لمحاربة انتشار فيروس كورونا المستجد ، ومن أبرزها بوابات التعقيم التي تم تركيبها في اللجان وعليها لوجو الإنتاج الحربي.

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على انتظام التيار الكهربي طوال فترة سير الامتحان بمقار لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة ولجان سير امتحانات الثانوية العامة 2021 ، وغرف العمليات المركزية واللامركزية، بالإضافة لتخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى انقطاع التيار الكهربي من خلال التنسيق مع غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.



وزارة الدفاع

تقوم بنقل أوراق امتحانات الثانوية العامة إلى بعض المحافظات الحدودية باستخدام رحلات المجهود الجوي وأيضا تأمين لجان سير الامتحانات ومراكز توزيع الأسئلة بالمحافظات الحدودية.

وزير التنمية المحلية والمحافظين

تم التنسيق معهم من أجل تشكيل لجنة عليا للأزمات بكل محافظة برئاسة السيد المحافظ أو من يفوضه؛ للعمل على وضع تصور وتقدير للمواقف والأزمات التي قد تحدث قبل أو أثناء الامتحانات بالمحافظة.

وتابعت وزارة التربية والتعليم انتهاء المديريات التعليمية من عقد بروتوكولات التعاون مع مديريات الأمن بالمحافظات لتكثيف عدد الدوريات الراكبة أمام مقار لجان سير الامتحان، وتعزيز الإجراءات التأمينية للجان سير الامتحان من الخارج طوال فترة انعقاد الامتحانات

تفتح لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 الان ابوابها ، استعدادا لبدء فعاليات أول أيام ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2021 .

وتبدأ اليوم السبت امتحانات الثانوية العامة لطلاب الشعبة العلمية ، بمادة اللغة العربية ، ويبدأ زمن الامتحان من 10 صباحا حتى 1 ظهرا .

ووفقا لتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، يتوافد الان اعضاء لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 (رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين) من الساعة 8 صباحا للتحضير والمرور بإجراءات التعقيم .

ثم تستقبل لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 ، طلاب الثانوية العامة من الساعة 9 صباحا ، لتسجيل الحضور والكشف على التابلت لضبط الاجهزة المعرضة للتهكير ، والكشف على مدى وجود موبايلات ، ثم التجهيز قبل دخول الامتحان الساعة 10 صباحا.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن استعدادات الدولة لـ امتحانات الثانوية العامة 2021، سارت على أكمل وجه .

وقال وزير التربية والتعليم موجها حديثه لـ أولياء أمور طلاب الثانوية العامة 2021 : ارجو الاطمئنان لأننا نبذل كل ما نستطيع لخدمة أبنائكم، وبإذن الله تسير الأمور على أفضل ما يكون، والله الموفق والمستعان.