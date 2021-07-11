للحصول على أبرز الفرص الاستثمارية .. برلمانية تتقدم باقتراح برغبة في استحداث خريطة تصديرية لمحافظات مصر .. ونواب: تساهم في تسليط الضوء على إمكانيات السوق المحلي.. وتزيد التنافسية بكل محافظة

أميرة صابر: الخريطة التصديرية تبرز الخصوصية الثقافية للمحافظة وأفضل الفرص الاستثمارية

برلمانية: جهاز تنمية المشروعات له دور كبير في دعم الاقتصاد المصري

نائب بالشيوخ: الخريطة التصديرية لها دور في اكتشاف الفرص الاستثمارية بالمحافظات

تقدمت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب اقتراح برغبة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التجارة والصناعة، بخصوص استحداث خريطة تصديرية لمحافظات مصر.

وقالت النائبة في المذكرة الإيضاحية المرفقة باقتراحها، إنه “في إطار استثمار الدولة الواعد في مجال تكنولوجيا المعلومات وربطها بأولويات دعم الإقتصاد الوطني، نقترح علي سيادتكم استحداث خريطة تفاعلية تصديرية لكافة محافظات مصر لما لها من دور في توضيح الميزة التنافسية لكافة المحافظات، بالإضافة إلى اسهامها المتوقع في جودة اتخاذ القرار الاستثماري وتوضيح امكانات السوق المحلي في المنافسة والتنوع في الإنتاج والتصدير، مشيرة إلى أنه قد سبق لمصر بالفعل إطلاق عدد من الخرائط الناجحة التي ساهمت في تهيئة مناخ جاذب للاستثمار في مصر مثل خريطة الاستثمار الصناعي”.

استحداث خريطة تصديرية

وأوضحت النائبة أن الأمر محل الرغبة يتمثل في استحداث خريطة تصديرية لكافة محافظات مصر، تتميز بالتفاعلية وسهولة الإستخدام user-friendly ، يبرز فيها الخصوصية الثقافية للمحافظة وأفضل الفرص الاستثمارية بها، وذلك تحقيقًا للمصالح التالية، والتي تشمل:" إتاحة الفرصة للمستثمرين لاكتشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في محافظات مصر، ومساعدة المستثمرين في إتخاذ قرارات استراتيجية سليمة حول مقومات وأماكن الإستثمار في مصر، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار وتحقيقًا لمبدأ الشفافية ولتبسيط الإجراءات، ودعم أبحاث السوق. وبناء على ما سبق وأوضحته، دعت النائبة في نهاية طلبها، باتخاذ ما يلزم نحو تنفيذه.

واكد نواب البرلمان على أهمية هذه الخطوة، مؤكدين دورها في زيادة التنافسية بالأسواق المحلية بكافة المحافظات، فضلا عن تسليط الضوء بالمميزات التي تتمتع بها كل محافظة عن غيرها.

وقالت النائبة غادة الضبع عضو لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، هو الجهة المعنية بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة وريادة الأعمال، مشيرة إلى أنه يقوم بتنسيق وتوحيد جهود كافة الجهات المعنية والجمعيات الأهلية والمبادرات العاملة في هذا المجال، الأمر الذي يؤدي إلى النهوض بالاقتصاد المصري.

وعن طلب استحداث خريطة تصديرية لمحافظات مصر، أكدت الضبع في تصريحاتها لـ"صدى البلد" أن جهاز تنمية المشروعات يقوم بالدور المنوط به، حيث يهدف أيضا إلى تنمية وتطوير المشروعات وتهيئة المناخ اللازم لتشجيعها، ويؤدي دوره على أكمل وجه.

وأشارت عضو لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، أن الجهاز يمتلك منصة إلكترونيه، وتقوم بجهود كبيرة في التسويق للمنتجات عبر الموقع الإلكتروني، فضلا عن دعمه الكبير للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظات الجمهورية، لافتة غلى دوره في خدمة كافة الفئات العاملة في المجالات الإنتاجية سواء كانت زراعية أو صناعية أو تجارية.

ونوهت النائبة غادة الضبع إلى أن مقترح أستحداث خريطة تصديرية لمحافظات مصر، سيكون له دور إبراز المميزات التنافسية لمحافظات الجمهورية، كما سيوضح ما يوجد داخل كل محافظة من امكانات السوق المحلي.

فيما أشاد النائب أحمد البلشي بالإقتراح المقدم برغبة والموجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التجارة والصناعة، بخصوص استحداث خريطة تصديرية لمحافظات مصر، مشيرا إلى أهمية أن تكون كل الشركات على قدم المساواة من أجل زيادة فرص الاستثمار في السوق سواء كانت محلية او أجنبية لتشجيع الابتكار والإنتاجية.

وأضاف النائب أحمد البلشي في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن توضيح امكانات السوق المحلي في المنافسة والتنوع في الإنتاج والتصدير، له دور كبير في تهيئة مناخ جاذب للاستثمار في مصر.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الخريطة التصديرية لها دور في اكتشاف الفرص الاستثمارية بالمحافظات، وابراز ما تتميز به، حيث إن هناك محافظات بعينها تتميز بصناعات لا توجد في الاخرى كمحافظات الصعيد وأسوان.

