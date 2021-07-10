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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نائب وزير السياحة والآثار تعقد اجتماعاً مع لجنة تسيير أعمال المرشدين السياحيين

غادة شلبي نائب وزير
غادة شلبي نائب وزير السياحة

عقدت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة اجتماعاً مع لجنة تسيير أعمال النقابة العامة للمرشدين السياحيين برئاسة سمير عبد الوهاب وذلك لمناقشة قاعدة بيانات المرشدين السياحيين المرخص لهم بمزاولة المهنة وتنقيحها لتكون صحيحة ودقيقة حتى يتسنى إجراء انتخابات النقابة في أقرب وقت.

 

حضر الاجتماع إيمان قنديل مساعد الوزير لشئون شركات السياحة والمشرف العام على الإدارة المركزية لشركات السياحة، والدكتور خالد شريف مستشار الوزير للتحول الرقمي، وممثلون من الاتحاد المصري للغرف السياحية.

 

وخلال الاجتماع أكدت نائب الوزير أن ملف المرشدين السياحيين يعد من الملفات الهامة التي توليها الوزارة اهتماما كبيرا، مؤكدة على أهمية الدور الذى يلعبه المرشد السياحى باعتباره بمثابة سفير لبلده حيث يقوم بإبراز المقومات المختلفة التي يتميز بها المقصد السياحى المصرى إلى جانب التعريف بالحضارة والتاريخ المصرى العريق فضلا عن إلقاء الضوء على النهضة الحديثة التي تشهدها مصر.

 

كما تم التأكيد على ضرورة تصحيح وتدقيق بيانات المرشدين السياحيين من خلال مضاهاة قاعدة بياناتهم لدى الوزارة بقاعدة البيانات لدى النقابة مع قواعد البيانات لدى الوزارات والجهات المعنية حتى يتسنى الوصول لقاعدة بيانات صحيحة ومعرفة الأعداد الصحيحة للمرشدين السياحيين المرخص لهم بمزاولة المهنة.

 

كما تم الاتفاق على قيام الاتحاد المصري للغرف السياحية بضم قاعدة بيانات المرشدين السياحيين إلى قواعد بيانات القطاع السياحى والتي تقوم الوزارة بإعدادها بالتعاون مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية والجهات المعنية المختلفة.



جدير بالذكر أن نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة كانت قد شاركت في الاجتماع الذى عقدته لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب لمناقشة مشاكل المرشدين السياحيين الحاصلين على ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحى والتي من بينها قاعدة البيانات الخاصة بهم.
 

وزارة السياحة والآثار غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة السياحة المرشدين السياحيين

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