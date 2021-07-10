أحمد موسى ناعيا جيهان السادات: افتقدنا سيدة تحب مصر

نعى الإعلامي أحمد موسى، جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات ، والتي وافتها المنية أمس.

وقال موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد "، :" أجريت حوارا مع جيهان السادات في عام 2016 وتحدثنا في قضايا كثيرة، وجيهان السادات سيدة تحب مصر ولم تتحدث إلا بالخير عن الجميع ".

وتابع :" افتقدنا السيدة جيهان السادات بالأمس وودعتها مصر وخالص عزائي لكل افراد عائلة الرئيس الراحل انور السادات".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" افتقدنا السيدة جيهان السادات، وكرمها الرئيس السيسي بكل احترام وتقدير وتقدم الجنازة العسكرية التي تمت إقامتها لها وتعتبر الجنازة العسكرية الأولى التي تتم إقامتها لامرأة ومنح الرئيس السيسي وسام الكمال لـ جيهان السادات ".

وفاة جيهان السادات



وولدت جيهان السادات فى حي الروضة بمدينة القاهرة فى الـ29 من أغسطس عام 1933 وكان ترتيبها الثالث بين أربعة من أخواتها، وتزوجت محمد أنور السادات مبكرا عام 1949 قبل أن يصبح رئيسا للجمهورية عندما كان ضابطا صغيرا وأنجبت منه ثلاث بنات وهن لبني ونهى وجيهان، وولد واحد وهو جمال.

وشاركت جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل معظم الأيام والأحداث الهامة التى شهدتها مصر بدءا من الـ23 من يوليو عام 1952 حينما اندلعت الثورة، حيث تولي زوجها رئاسة مصر عام 1970.

وفى حرب أكتوبر عام 1973 اصطحبت السيدات المتطوعات للخدمة بالمستشفيات، وحصلت على بكالوريوس الأدب العربي من جامعة القاهرة عام 1977، ثم شاهدها الملايين وهي تناقش رسالة الماجستير فى الأدب العربي عبر شاشة التليفزيون.

وشاركت فى المؤتمر الأول للمرأة العربية والأفريقية والذي حضرته بالقاهرة 200 سيدة من 30 دولة، وبدأ اهتمامها بالمرأة العربية من خلال مشروع جمعية تلا التعاونية لتعليم القرويات الحياكة والتريكو، فكانت بداية لسيدات الأعمال الريفيات.

وانغمست بعد حرب أكتوبر في مجال الخدمات الإجتماعية، حيث قادت الدعوة لتنظيم الأسرة وسعت لتعديل قانون الأحوال الشخصية لصالح المرأة، كما أنها رشحت نفسها مستقلة عام 1974 للحصول على مقعد فى المجلس الشعبي بالمنوفية بهدف إظهار دور المرأة السياسي و إفساح الفرصة للنساء الريفيات للمساهمة فى السياسة، وأعيد انتخابها عام 1978 وخدمت ثلاث سنوات كأول سيدة رئيسا لمجلس شعبي فى مصر.

وبعد وفاة السادات كرست دروسها للتدريس والمحاضرات فى الجامعات العالمية، حيث تم تكريمها في عديد من المرات، أهمها تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لها فى أكتوبر عام 2017، كما تم تكريمها من قبل المجلس القومي للمرأة.