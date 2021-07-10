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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

123 ألف زائر لـ معرض القاهرة الدولي للكتاب في اليوم العاشر

معرض الكتاب
معرض الكتاب

شهد اليوم العاشر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 52  التى تقام تحت عنوان "في القراءة حياة" زيارة 123 ألف مواطن لقاعات المعرض، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة المصرية للوقاية من أخطار فيروس كورونا.

وأكد الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب أن الارتفاع الملحوظ في عدد الزوار جاء بعد تطبيق قرار زيادة السعة الاستيعابية إلى 70%؛ مما أحدث زخماً كبيراً لمعدلات الإقبال الجماهيرى، متوقعاً زيادتها المطردة إبان المدة المتبقية من أيام المعرض  حتى نهاية الاسبوع الجاري.


يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام الدورة 52 منه تحت عنوان "في القراءة حياة" وتقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء  والفنانةالدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ويستمر حتى 15 يوليو الجاري بمشاركة 1218 ناشر من 25 دولة عربية واجنبية ويشهد المعرض هذا العام اطلاق مبادرة ثقافتك كتابك التى يخصص لها ركنا خاصا وتتراوح اسعار الكتب فيها ما بين 1إلى 20 جنية بحد اقصى إلى جانب اطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكر الدخول والاطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التى تحتويها إلى جانب اتاحة الشراء الكترونيا إضافة إلى بث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش ادبية وفنية واتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D  .

كتاب الإجراءات الاحترازية هيثم الحاج علي معرض القاهرة الدولي للكتاب كتب فيروس كورونا

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123 ألف زائر لـ معرض القاهرة الدولي للكتاب في اليوم العاشر

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