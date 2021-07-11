أخبار التوك شو.. وزير الخارجة يكشف مفاجآت بشأن أزمة سد النهضة.. وسؤال محرج لـ وزير التعليم على الهواء.. فيديو

تناولت برامج التوك شو على مدار الساعات الماضية، عددا من الموضوعات والقضايا المهمة والبارزة، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، ونعرض في التقرير التالي أبرز تلك الموضوعات.



وزير الخارجية: هذا ما ستفعله مصر بشأن أزمة سد النهضة بعد قرار مجلس الأمن.. فيديو



قال وزير الخارجية سامح شكري، إن قضية سد النهضة تهم كل المصريين وكل أجهزة الدولة توليها اهتماما بالغا وسيتم التنسيق بشأنها بشكل مستمر ومتواصل.





بعد ضبط 8 حالات غش.. وزير التعليم يكشف عقوبة الطلاب



قال الدكتور طارق شوقى ، وزير التربية والتعليم ، إن امتحان اللغة العربية مر بسلام اليوم السبت مقارنة بأعوام مضت على الرغم من كونه عاما دراسيا استثنائيا بسبب جائحة كورونا.





سيد علي يفاجئ وزير التعليم على الهواء:"جمع حليب إيه؟" ورد غير متوقع



قال الدكتور طارق شوقى ، وزير التربية والتعليم ، إن الطلبة اعتادت حفظ الأسئلة فى الامتحانات، ويشعرون بالتفوق الوهمى، مطالبا الأهالى والطلبة بعدم التركيز على أمور تخص الامتحانات الطويلة والوقت خاصة أن الأمر بأكمله منافسة بين الطلبة فى أداء الامتحانات بمعايير ثابتة.





مش هتاخد نفس المجموع.. وزير التربية والتعليم يكشف نظم تنسيق هذا العام



قال الدكتور طارق شوقى ، وزير التربية والتعليم ، إن التنسيق المصرى ينتظر نتيجة الامتحانات حتى يبنى عليها نسب كلياته لافتا إلى أن كلية الطب والهندسة وغيرها من الكليات من المقرر أن لا تأخذ نفس مجاميع ونسب العام الماضى .





وزير الخارجية يكشف موقف أعضاء مجلس الأمن بشأن أزمة سد النهضة.. فيديو



قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مجلس الأمن الدولي عقد جلستين في عامين متتاليين حول أزمة سد النهضة هو إنجاز كبير.





نرفض التهديدات.. سامح شكري: المندوب الروسي كان يوجه الكلام لإثيوبيا



قال سامح شكري وزير الخارجية، إن الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه من التصرفات الأحادية في الملء الثانى لسد النهضة.





سد النهضة..مندوب الجامعة العربية يكشف حقيقة تعديل مشروع القرار المقدم لمجلس الأمن



قال السفير ماجد عبد الفتاح المندوب الدائم لجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، إن هناك 14 دولة من 15 دولة في مجلس الأمن لديها أنهار عابرة للحدود.





إحلال السيارات اختياري وليس إجباري على أي مواطن.. تفاصيل



قال أحمد عبد الرازق المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات بوزارة المالية، إن مبادرة إحلال السيارات سوف تبدأ في تلقي طلبات إحلال السيارات الميكروباص بداية من الغد، للسيارات الميكروباص التي مر عليها أكثر من 20 عاما .





مقرر قومي السكان السابق: زدنا مليون نسمة خلال 9 أشهر و5 أيام



قال عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان السابق، إن عدد سكان مصر وصل لـ 102 مليون نسمة،:" مضيفا:" زدنا مليون نسمة في 9 شهور و 5 أيام فقط".





خبير: تسريب الامتحانات وارد في أضيق الحدود.. وهذا مصير الطالب الغشاش



قال رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم والمتخصص في شؤون التعليم، إن هناك 650 ألف طالب يخضون امتحانات الثانوية العامة .





إخصائية تغذية تكشف طرق إنقاص الوزن لمن تخطى الـ 90 كيلو



قالت الدكتورة نهال حافظ إخصائي التغذية العلاجية، إن هناك شريحة كبيرة من الأشخاص يتخطون وزن الـ 90 كيلو جراما، مضيفة:" من يتخطى الـ 90 كيلو جراما لا يصح أن يحسب السعرات الحرارية التي سوف يتناولها لتجنب حدوث توتر لديه وحدوث حالة من ثبات الوزن وعدم فقدان الوزن".

