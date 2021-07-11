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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نصائح توفر لك الكثير .. مخاطر انخفاض ضغط الإطارات

نصائح توفر لك الكثير
نصائح توفر لك الكثير .. مخاطر انخفاض ضغط الاطارات

تعتبر الإطارات واحدة من اهم الأجزاء داخل المنظومة الحركية للسيارة، و تعد هي صاحبة المهام الشاقة من تحديات الطريق المختلفة، حيث تخوض تلك الإطارات المطاطية رحلة شاقة سواء كانت تسير عبر الطرق الوعرة، أو تحت الظروف المناخية المختلفة و التي تتنوع بين درجات الحرارة العالية، أو الأجواء المصحوبة بالأمطار، أو عومل الرطوبة.

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و بين كل هذه التغييرات هناك الكثير من المخاطر التي تحاوط إطارات السيارة، بين سوء الاستخدام، أو اهمال مواعيد الصيانة الدورية لها، و ربما يكون بسبب نقطة هامة يتغافل عنها الكثير وهي مستوى الهواء و النيتروجين داخل الهيكل الداخلي للاطار، إلى جانب سلامة الهيكل الخارجي.

 

و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري ابرز النصائح الخاصة بحالة الإطارات و التي سوف توفر لك الكثير.

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– موعد تغيير الاطار

 

يجب أن نهتم بالموعد الدوري لتغيير الإطارات، و التوقيت المناسب هو عندما تقطع السيارة مسافات تقدر بـ 40 الف كيلو، و من الممكن أن يجد قائد السيارة أن الإطارات ليست في حاجة إلى التغيير و أن حالتها مازالت تحتفظ بالقوة المناسبة، و لكن احذر من هذا الامر جيدًا، و ذلك إذا كنت ترغب في الحفاظ على "عفشة" السيارة، مثل المساعدين و المقصات و الجلب، فمن الممكن أن تفقد الإطارات خصائصها المطلوبة و تبدأ في التصلب و هذا يعني أن قابلية الاصطدام تبدو أقوى عن السابق مما تؤثر حتمًا على تلك الأجزاء.

 

– انخفاض مستوى الهواء 

 

يعمل انخفاض مستوى الهواء داخل الإطارات، على خلل كبير اثناء الحركة،  مما يؤدي إلى مشكلات التوازن و التي تسبب الكثير من المخاطر سواء كانت لقائدي السيارة، أو من حوله على الطريق، و لذلك تتنصح دائمًا بمتابعة مستوى الهواء و النيتروجين داخل الإطارات الأربعة، كما أن المحافظة على ضغط الإطارات تمنح لك الأفضلية في الحصول على قيادة اقتصادية و اقل استهلاكًا للوقود.

 

– معاينة الإطارات 

 

من الضروري أن نتابع الحالة العامة للاطار من خلال فحصه داخليًا، و التأكد من عدم وجود تسريبات قد نالت من ثبات اللحامات إن وجدت، إلى جانب فحص الهيكل الخارجي و التأكد أنه مازال يتمتع بالنقوش البارزة و التي تعطي السيارة أفضلية الأداء على الطريق، و خاصة عند استخدام دواسة الفرامل و امر التوقف.

الإطارات موعد تغيير الاطار انخفاض مستوى الهواء معاينة الإطارات ابرز النصائح الخاصة بحالة الإطارات الهيكل الداخلي للاطار

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